ANALÝZA: Počet osobných bankrotov v Česku v apríli výrazne klesol

Praha 6. mája (TASR) - V apríli tohto roka bolo v Česku vyhlásených 1121 osobných bankrotov, ďalej 69 bankrotov obchodných spoločností a 500 bankrotov fyzických osôb podnikateľov. V prípade osobných bankrotov to je o 438 menej než v predchádzajúcom mesiaci, keď počet osobných bankrotov dosiahol najvyššiu hodnotu od júla 2015. Ukázala to analýza spoločnosti CRIF na základe údajov portálu informaceofirmach.cz.," uviedla analytička spoločnosti CRIF Věra Kameníčková.V prípade obchodných spoločností sa počet bankrotov oproti marcu zvýšil o jeden, zatiaľ čo počet návrhov na bankrot obchodných spoločností vzrástol medzimesačne o 11. Najviac sa to týkalo stavebníctva. V tomto sektore bolo minulý mesiac vyhlásených 15 bankrotov. Nasledovali sektory priemyslu, obchodu a služieb (zhodne 12 bankrotov). Najmenej bankrotov bolo zaznamenaných v oblasti dopravy, skladovania, v odvetví cestovných kancelárií a v ubytovaní a stravovaní. V týchto oblastiach zbankrotovali v apríli zhodne tri spoločnosti.