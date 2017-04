ANALÝZA: Pomalý rast odpočítateľných položiek zvyšuje daňové zaťaženie

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 29. apríla (TASR) - Pomalý rast odpočítateľných položiek zvyšuje zdaňovanie príjmov tzv. tichým spôsobom. Takéto zdanenie pritom ovplyvnilo daňové zaťaženie ľudí vo všetkých príjmových kategóriách. Najvyšší vplyv je pritom možné sledovať pri nízkych príjmoch. Konštatujú to analytici Kancelárie rady pre rozpočtovú zodpovednosť v najnovšom čísle odborného bankového časopisu Biatec, ktorý vydáva Národná banka Slovenska.Daň z príjmov spolu so sociálnymi a zdravotnými odvodmi tvoria najvýznamnejšiu časť príjmov rozpočtu verejnej správy. Na ich výnos podľa analytikov okrem aktuálneho vývoja v ekonomike vplývajú aj zmeny v daňovo-odvodovom systéme, ktorý následne ovplyvňuje daňové zaťaženie domácností.upozornili analytici.V daňovom systéme na Slovensku zohrávajú dôležitú úlohu odpočítateľné položky. Ich výška je viazaná na životné minimum.tvrdia analytici. Od roku 2016 prispieva k tichému zdaňovaniu aj odvodová odpočítateľná položka pre zdravotné odvody, ktorá bola stanovená pevnou sumou. Ako príklad analytici uviedli jednotlivca, ktorému stúpla mzda z 858 eur v roku 2014 na 883 eur v roku 2015.vyčíslili analytici.Tí sa pozreli aj na vývoj skutočných hodnôt životného minima od roku 2008 v porovnaní s hypotetickou situáciou, keby sa efekt tichého zdanenia neprejavil, teda životné minimum by rástlo tempom ako mzda bežného človeka.konštatujú analytici.Tiché zdanenie pritom ovplyvnilo daňové zaťaženie osôb vo všetkých príjmových kategóriách.tvrdia analytici. K poklesu daňového zaťaženia podľa nich prišlo v rokoch 2009 a 2010, keď odpočítateľné položky rástli rýchlejšie ako mediánová mzda.Roztvorené nožnice spôsobené zaostávaním rastu odpočítateľných položiek za rastom príjmov sa prejavia podľa analytikov aj v rokoch 2017 až 2019.očakávajú analytici.