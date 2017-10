ANALÝZA: Potraviny na Slovensku patria k najlacnejším v EÚ

Potraviny,ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. októbra (TASR) - Potraviny a nealkoholické nápoje na Slovensku patria k tým najlacnejším v rámci Európskej únie. Nižšie ceny potravín ako u nás nájdeme už len v šiestich krajinách EÚ. Vyplýva to z analýzy Poštovej banky, ktorá vychádza z najnovších údajov Eurostatu za rok 2016.uviedla analytička Poštovej banky Jana Glasová.A z tohto hľadiska podľa nej platí, že potraviny a nápoje v slovenských obchodoch sú najdrahšie v porovnaní s krajinami V4.informovala Glasová.Poznamenala, že pri nákupnej turistike ale treba brať do úvahy aj náklady na dopravu a vývoj menových kurzov, ktoré z usporených peňazí pri tomto nákupe čo–to ukroja.upozornila.Okrem spomínaných krajín V4 sú podľa Glasovej potraviny výrazne lacnejšie aj v Rumunsku, Bulharsku a Litvedoplnila.Dodala, že v EÚ sú potraviny približne o 13 % drahšie ako na Slovensku a v eurozóne o 21 %. V rámci celej EÚ by sa najťažšie Slovákom nakupovalo v Dánsku, keďže v tamojších obchodoch sú cenovky na potravinách až o 68 % vyššie ako v SR. Dve krajiny mimo EÚ sú ale ešte drahšie. "Vo Švajčiarsku by sme za nákup potravín zaplatili až takmer dvojnásobok a v Nórsku by nás 'zaskočili' ceny vyššie o 85 % oproti tým našim. Na čele tohto rebríčka sa ale nachádzajú aj ďalšie severské krajiny. O dve tretiny sú potraviny a nealko nápoje drahšie na Islande a o 43 % vo Švédsku. Štyridsať percent si za ne ale musíme priplatiť aj v susednom Rakúsku," uzavrela analytička Poštovej banky.