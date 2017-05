ANALÝZA: Ropa zlacňuje, no ceny pohonných látok by sa meniť nemali

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 27. mája (TASR) - Napriek klesajúcej cene ropy na svetových trhoch, ceny na čerpacích staniciach sa pravdepodobne meniť nebudú a zostanú na rovnakej úrovni ako v súčasnosti. Očakávajú to analytici spoločnosti Finlord. Ceny pohonných látok sú však na Slovensku stále vyššie ako napríklad v susedných krajinách.Cenu ropy v posledných dňoch ovplyvňovalo rozhodnutie Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) spolu s veľkými ťažiarmi, ktorí sa rozhodli predĺžiť platnosť dohody o obmedzení ťažby o 9 mesiacov do konca marca 2018. Čakalo sa však väčšie predĺženie alebo ďalšie zníženie ťažby.skonštatovali analytici J&T Banky.Trhoví hráči tak podľa nich dali jasné vysvedčenie zoskupeniu OPEC, že tento krok pri raste bridlicovej ťažby v USA, či raste líbyjskej produkcie nie je dostatočný.upozornili analytici banky.Cena ropy tak podľa ekonóma spoločnosti Finlord Borisa Tomčiaka klesla na úrovne z polovice mája tohto roka.predpokladá Tomčiak. Kvôli vysokej ponuke by ceny výraznejšie rásť nemali.doplnil Tomčiak.V porovnaní s okolitými krajinami má však Slovensko stále drahší benzín. Podľa Tomčiaka je to spôsobené najmä vyššou spotrebnou daňou. Kým na Slovensku liter benzínu podľa údajov Finlordu stojí 1,26 eura, v Českej republike, Maďarsku, v Rakúsku, ale aj v Poľsku je cena nižšia. V Poľsku môžu motoristi tankovať za 1,08 eura. Spomedzi európskych krajín je benzín drahší ako na Slovensku v Taliansku, kde liter stojí 1,52 eura, či vo Francúzsku, kde zaň motoristi zaplatia 1,36 eura.