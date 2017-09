ANALÝZA: Rozkvet ekonomiky Nemecka by mohli zastaviť chýbajúce reformy

Nemecká kancelárka Angela Merkelová. Foto: TASR/Michal Svítok Nemecká kancelárka Angela Merkelová. Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 16. septembra (TASR) - Nemecká ekonomika na prvý pohľad prekvitá, krajine však chýbajú investície a reformy. To by sa jej do budúcnosti mohlo vypomstiť. Vo svojej aktuálnej analýze na to upozorňuje Saxo Bank.Nemecká ekonomika má viacero silných stránok. Sú nimi napríklad nízka nezamestnanosť, úverový rating AAA, ako aj veľa domácich firiem, ktorým sa podarilo expandovať do sveta. "V súčasnosti nie je žiadna krajina Európskej hospodárskej a menovej únie v pozícii predbehnúť Nemecko vo výkone ekonomiky či sile politiky. Avšak, Berlín by súčasnú situáciu nemal brať na ľahkú váhu a mal by presadiť potrebné reformy s cieľom zvýšiť produktivitu, motivovať k reinvestovaniu prebytku na bežnom účte a vyplácaniu férových miezd," upozornil ekonóm Saxo Bank Christopher Dembik.Krajina je do budúcnosti vystavená rizikám vyplývajúcim z nedostatku domácich investícií či z negatívneho demografického vývoja. Dembik upozorňuje na to, že nemeckí politici sa chvália obrovským prebytkom bežného účtu až na úrovni 8 % hrubého domáceho produktu (HDP). "V skutočnosti je ale znakom toho, že miestne podniky neochotne investujú doma. Podobný trend, hoci nie až v takomto rozsahu, možno nájsť aj v severských krajinách," priblížil Dembik.Aj podľa Medzinárodného menového fondu má Nemecko najnižšiu mieru investícií spomedzi rozvinutých krajín. "Najvážnejším faktorom je nízka úroveň investícií do technického vybavenia, čo vedie k nižšej akumulácii kapitálu, ktorý by mohol podporiť hospodársky rast v strednodobom horizonte," doplnil Dembik. Pokles základného kapitálu navyše zvýrazňujú aj negatívne demografické trendy. "Všetky prognózy nemeckého štatistického úradu potvrdzujú pokles počtu obyvateľov, ktorý by sa v nasledujúcich desaťročiach mohol, na základe odhadovanej miery plodnosti a najmä imigrácie, stať kľúčovým faktorom stagnácie," predpokladá Dembik. Nízku úroveň investícií do vybavenia síce v posledných rokoch podľa neho čiastočne kompenzovali vyššie investície do výskumu a vývoja, avšak ani to nestačilo na zvýšenie potenciálneho rastu cez vyššiu produktivitu. "Priemerný ročný rast produktivity v Nemecku za posledné desaťročie bol len na úrovni 0,7 %. Toto číslo je dokonca menšie ako v Portugalsku alebo Španielsku a jasne to hovorí o hraniciach tzv. nemeckého hospodárskeho zázraku. Ten je vo veľkej miere založený na nízko ohodnotených a nízko kvalifikovaných pracovných pozíciách v sektore služieb," tvrdí ekonóm banky.Od roku 2005 Angela Merkelová nespravila podľa Dembika nič v oblasti ekonomických reforiem. Jej najvýraznejším rozhodnutím bolo podľa neho zavedenie minimálnej mzdy, a aj to sa ukázalo ako tvrdý oriešok. Podľa OECD Nemecko v uplynulých siedmich rokoch spomedzi rozvinutých krajín spravilo najmenší počet reforiem smerujúcich k podpore rastu. V dôsledku toho sa Nemecko nachádza v celosvetovom rebríčku jednoduchosti štartu podnikania až na 114. mieste. Oproti tomu Grécko je na 56. mieste a Francúzsko na 27. mieste. "Čím dlhšie bude Nemecko odkladať nevyhnutné kroky, tým bolestivejšie to pre jeho ekonomiku bude. Niet pochýb o tom, že Merkelová bude v nadchádzajúcich voľbách opätovne zvolená. Avšak toto funkčné obdobie sa bude od predchádzajúcich líšiť tým, že už nebude mať inú možnosť, ako presadiť náročné reformy," dodal Dembik.