Analýza: Slovenská a česká ekonomika profitujú z členstva v EÚ

Ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 7. mája (TASR) - Stredoeurópske krajiny, vrátane Slovenska a Českej republiky, profitujú z členstva v Európskej únii (EÚ). Krajinám sa vďaka tomu podarilo zvýšiť obchodnú výmenu, pozitívom je aj voľný pohyb kapitálu. Vyplýva to z aktuálnej analýzy UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.priblížil analytik banky Ľubomír Koršňák.V priemere krajiny Únie smerujú na ostatné trhy EÚ 60 % svojich vývozov v objeme 28 % hrubého domáceho produktu (HDP).vyčíslili analytici banky. Význam obchodu s ostatnými krajinami EÚ pre štát sa znásobuje najmä v prípade malých otvorených ekonomík, akými sú práve Slovensko a Česko.V porovnaní k veľkosti ekonomiky vykazuje najvyšší podiel exportov do EÚ Luxembursko. Vysoko nadpriemerné exporty k HDP sú aj v prípade Slovenska, Maďarska, Česka, Slovinska, ale i v krajinách Beneluxu. Francúzska centrálna banka sa pokúsila vyčísliť ekonomický profit krajín z členstva v EÚ.priblížil Koršňák. V porovnaní s bilaterálnymi zmluvami medzi jednotlivými členskými štátmi sú pozitívne efekty jednotného európskeho trhu viac ako trikrát silnejšie.uvádza sa v analýze banky.Vďaka vzájomnému obchodu tak rástlo aj ekonomické bohatstvo krajín EÚ. Podľa štúdie Banque de France sa v priemere zvýšilo o 4,4 % v porovnaní so scenárom, ak by krajiny fungovali na princípe individuálnych bilaterálnych zmlúv a až o 5,5 %, ak by sa obchod riadil výlučne pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO).uvádza analýza UniCreditu.Najvýraznejšie členstvo v EÚ pomohlo zvýšiť bohatstvo Maďarska. Slovensko je podľa francúzskej štúdie druhou najviac profitujúcou krajinou nasledované Českom, Slovinskom a Estónskom. Na opačnom konci rebríčka je Veľká Británia, ale aj Taliansko, Španielsko či Francúzsko.