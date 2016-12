ANALÝZA: Slovenské stavebníctvo by malo rásť o 4,3 percenta

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. decembra (TASR) – Aj napriek medziročnému poklesu výkonu slovenského stavebníctva očakávajú riaditelia stavebných firiem v nasledujúcich dvoch rokoch rast sektora o 4,3 a 2,5 %. V súčasnosti majú podniky zazmluvnené zákazky na 8,6 mesiaca dopredu. Vyplýva to z najnovšej Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva spracovanej spoločnosťou CEEC Research.V analýze sa uvádza, že výkon slovenského stavebníctva zaznamenal v priebehu 10 mesiacov tohto roka významný medziročný pokles o 9,7 %. Objem práce na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií sa pritom oproti rovnakému obdobiu vlaňajška znížil o 15,6 %, stavebné práce na opravách a údržbe, naopak, zaznamenali mierny nárast o 3,5 %.Riaditelia a predstavitelia stavebných spoločností predpovedajú v budúcom roku kladný vývoj sektora. Výkon slovenského stavebníctva by mal podľa nich rásť v priemere o 4,3 %. Najväčšie zvýšenie pritom v roku 2017 očakávajú firmy zamerané na inžiniersku výstavbu (6,1 %), najmenšie sa, naopak, predpokladá v oblasti pozemného staviteľstva (3,7 %).V dlhodobom horizonte by mal rast pokračovať pomalším tempom. V roku 2018 predpovedajú šéfovia spoločností priemerný nárast výkonu stavebníctva o 2,5 %. Optimistické sú firmy z oblasti inžinierskych stavieb, ktoré očakávajú rast 4,3 %. Oveľa opatrnejšie sú veľké stavebné spoločnosti predikujúce rast na úrovni 1,9 % a firmy zamerané na pozemnú výstavbu (2 %).So zvýšením objemu práce porastú podľa analýzy tiež tržby, ktoré by mali rásť dokonca ešte rýchlejšie než samotný sektor. V roku 2017 očakávajú stavebné podniky zvýšenie tržieb v priemere o 5,2 % a v nasledujúcom roku o ďalších 4,4 %. Inžinierske spoločnosti a veľké firmy predpovedajú rast tržieb v budúcom roku o 7,4, respektíve 6 %. Menej sa bude dariť pozemným staviteľom, ktorí očakávajú rast tržieb o 4,4 %.Aktuálne majú stavebné spoločnosti zazmluvnené zákazky na 8,6 mesiaca dopredu, pričom pre takmer polovicu (44 %) ide o rovnaký stav ako vlani. Tretina (32 %) si, naopak, v medziročnom porovnaní polepšila a štvrtina (24 %) má v zásobníku práce menej zákaziek než pred rokom.Takmer štvrtina (24 %) stavebných firiem tvrdí, že ďalšia kríza sa objaví v roku 2019 a neskôr. Dve pätiny (39 %) spoločností predpokladajú jej dĺžku v rozmedzí jedného až dvoch rokov a tretina (32 %) opýtaných riaditeľov očakáva, že potrvá tri až štyri roky.