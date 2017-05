ANALÝZA: Slovenskí stavbári očakávajú v tomto roku rast o 4 percentá

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 4. mája (TASR) - Slovenské stavebné spoločnosti očakávajú v roku 2017 rast stavebného sektora v priemere o 4 %. Očakávajú to štyri pätiny riaditeľov stavebných firiem. Mierny rast by mal zároveň pokračovať aj v budúcom roku, kedy ho stavbári odhadujú na 2,3 %.Vyplýva to z Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva, ktorú spracovala analytická spoločnosť CEEC Research v spolupráci s Považskou cementárňou Ladce.priblížil riaditeľ analytickej spoločnosti Jiří Vacek na dnešnom Stretnutí lídrov slovenského stavebníctva v Bratislave. Veľké stavebné firmy totiž odhadujú v tomto roku rast len o 1,3 %.Čo sa týka tržieb, 83 % riaditeľov stavebných spoločností očakáva ich rast v tomto roku o 4,4 % a v budúcom roku o 3 %. Pesimistickejší sú v tomto prípade podľa analýzy opäť riaditelia veľkých spoločností, ktorí odhadujú zvýšenie tržieb o 3,1 % v roku 2017 a o 1,3 % v roku 2018.Stavebné spoločnosti majú aktuálne zazmluvnené zákazky v priemere na 7,3 mesiaca dopredu. Pritom pre 29 % firiem ide o vyšší počet zákaziek, než aký mali v rovnakom období minulého roka. Zároveň viac ako polovica, teda 55 % riaditeľov, hovorí o rovnakom počte zazmluvnených zákaziek a 16 % spoločností pocítilo ich zhoršenie.Riaditelia stavebných firiem súčasne hovoria o vyťažení firemných kapacít v priemere na 82 %, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles o tri percentuálne body. Najviac sú pritom vyťažené veľké spoločnosti.