Analýza: Slovenský export v rámci EÚ za posledných 14 rokov rástol

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 22. januára (TASR) – Slovensko zaznamenalo v rokoch 2002 až 2016 najvyšší celkový rast v hodnote exportovaného tovaru spomedzi členských štátov Európskej únie (EÚ). Vyplýva to z údajov Eurostatu, ktoré hovoria o 360-% raste. SR tiež dosiahla v tom istom období celkovo najvyššiu mieru rastu importovaného tovaru, keď jeho hodnota vzrástla o 289 %.V oblasti vývozu v rokoch 2002 až 2016 bola SR na prvom mieste s najvyšším celkovým nárastom v hodnote tovaru. Po Slovensku nasledovalo Lotyšsko s 353-% nárastom a Poľsko a Litva tiež zaznamenali v tomto období rast o viac ako 300 %. Pre porovnanie, hodnota tovarov exportovaných z Fínska stúpla len o 9 % a Británia, Malta a Francúzsko tiež zaznamenali relatívne nízke tempo rastu, a to 25 – 30 %.Slovensko dosiahlo aj najvyššiu celkovú mieru rastu importovaného tovaru v sledovanom období, keď jeho hodnota stúpla podľa Eurostatu o 289 %. Medzi krajiny s vysokým tempom rastu dovozu patrilo aj Rumunsko (257 %) a Litva (212 %). Naopak, najnižší rast bol zaznamenaný v Grécku (15 %) a Írsku (25 %).Analýza poukazuje aj na to, že členské štáty EÚ s najvyšším rastom v celkovom obchode, a teda pri zahrnutí importu aj exportu, boli charakteristické vyšším nárastom vývozu. Na druhej strane krajiny EÚ s relatívne nízkym nárastom celkového obchodu zaznamenávali vyššie hodnoty v dovoze.Najrýchlejšiu expanziu v celkovom obchode zaznamenali teda podľa analýzy tie štáty, ktoré vstúpili do EÚ v roku 2004 alebo neskôr. Jedným z dôvodov, ktoré uvádza Eurostat, môže byť proces integrácie týchto krajín na globálny a jednotný európsky trh. Ten bol nasledovaný reformami, ktoré viedli k zmene od centrálne plánovanej k trhovej ekonomike, konštatuje sa v analýze.