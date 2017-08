Analýza: Trumpova politika spôsobila neistotu v Latinskej Amerike

Donald Trump, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 17. augusta (TASR) - V Latinskej Amerike spôsobil politický vývoj v USA neistotu v súvislosti s obchodnou politikou, ktorú by mohli Spojené štáty zaviesť na región. Vo svojom najnovšom výhľade to konštatuje nadnárodná spoločnosť Coface.Kostarika, El Salvador, Honduras a Mexiko. To sú štyri krajiny z regiónu Latinskej Ameriky, ktoré sú najzraniteľnejšie voči prípadným dovozným opatreniam zo strany USA. Dôvodom je vysoká úroveň obchodnej expozície týchto krajín voči USA, ktorá sa zameriava najmä na výrobné tovary. Podľa Coface je hrubý domáci produkt (HDP) týchto krajín závislý oveľa viac od exportu, ako je to v prípade ostatných krajín regiónu.upozorňuje Coface.Z analyzovaných krajín za vlaňajšok priznali prebytok s USA aj Ekvádor a Kolumbia.priblížila spoločnosť Coface.Rokovania o Severoamerickej dohode o voľnom obchode (NAFTA) odštartovali tento týždeň. Jedným zo zásadných predvolebných sľubov Trumpa totiž bolo jej zrušenie, pretože ju považuje za veľmi nevýhodnú pre USA. Pre neistoty týkajúce sa tejto dohody by sa tiež mohli oneskoriť investície a najmä znížiť prílev priamych zahraničných investícií v krajinách Latinskej Ameriky.upozorňuje Coface.Ako v tejto súvislosti už vyčíslil Petersonov inštitút pre medzinárodnú ekonomiku (PIIE), ak by skončila dohoda NAFTA, mexické peso by pravdepodobne devalvovalo o viac ako 25 %.spresňuje Coface.