ANALÝZA: Účet za brexit výmenou za obchodnú dohodu sa Británii vyplatí

Londýn 21. januára (TASR) - Účet za brexit, na ktorom sa predbežne dohodla britská premiérka Theresa Mayová, môže nahnevať niektorých jej straníckych kolegov. Ale podľa najnovšej analýzy, ak Británia výmenou za to získa obchodnú dohodu s Európskou úniou (EÚ), tieto financie sa jej po menej ako troch rokoch začnú vracať.Mayová predbežne súhlasila, že za odchod z EÚ zaplatí približne 40 miliárd libier (45,27 miliardy eur).Niektorým členom jej strany sa to nepáči, ale analýza spoločnosti Bloomberg Economics ukazuje, že stojí za to akceptovať túto cenu za rozvod, ak pomôže Británii získať priazeň európskych vyjednávačov a zabezpečiť si obchodnú dohodu, ktorá bude prospešná pre jej hospodárstvo.V takomto prípade sa jej náklady na rozvod začnú vracať po menej ako troch rokoch, vďaka obmedzeniu škôd vo výrobe, a to aj keby Británia dosiahla podľa ekonómov "relatívne neambicióznu" dohodu.Analýza prichádza v čase, keď vláda Spojeného kráľovstva diskutuje o tom, o aký druh obchodnej dohody sa bude usilovať. Rozhovory o budúcom vzťahu s EÚ sa začnú v marci.Vzhľadom na "červenú čiaru" v otázke migrácie, ktorú chce Londýn obmedziť, a tiež vzhľadom na fakt, že sa chce zbaviť jurisdikcie európskych súdov, EÚ povedala, že môže Británii ponúknuť len obchodnú dohodu podobnú dohode s Kanadou. Tá je síce najlepšia vo "svojej kategórii", ale obmedzí britským firmám z významného odvetvia finančných služieb prístup na jednotný trh. Mayovej tak hrozí rebélia tábora stúpencov brexitu.Podľa ďalšej analýzy zo začiatku tohto mesiaca, keby sa Mayovej nepodarilo uzavrieť dohodu o obchode s EÚ a začali by platiť colné tarify Svetovej obchodnej organizácie, britská ekonomika by do roku 2030 stratila 6,5 % hrubého domáceho produktu (HDP) oproti jej výkonu v prípade, že by zostala v Únii. To znamená, že čokoľvek, čo pomôže obchodu, zmierni negatívny vplyv brexitu na ekonomiku.Výpočty odhadujúce stratu produkcie ukazujú, že pri scenári odchodu bez dohody by dosiahla sumu 40 miliárd GBP do konca roka 2021. To je menej ako tri roky po výstupe. A do konca tohto desaťročia by sa táto strata vyšplhala až na 290 miliárd GBP.Podľa expertov tak