ANALÝZA: Účtovné závierky zverejnilo viac ako 112.000 firiem

Bratislava 25. apríla (TASR) – V roku 2016 bolo v zisku 60 % firiem na Slovensku, ich počet medziročne vzrástol o 10 %. Rast zisku sa oproti roku 2015 výrazne znížil, aj keď stále pretrváva. Firmy najčastejšie platia daň vo výške daňovej licencie 960 eur. Vyplýva to z aktuálnej analýzy spoločnosti FinStat k 25. aprílu tohto roka.Piatok 31. marec bol posledným termínom pre podanie daňových priznaní, ktorých prílohou je aj účtovná závierka. K dnešnému dňu zverejnilo účtovné závierky 112.000 firiem. Denne do databázy FinStat pribúdajú firmy s výkazmi za rok 2016, posledné závierky by mali pribudnúť začiatkom júla po odložených daňových priznaniach. Údaje budú preto ešte aktualizované.Z analyzovaných 112.724 firiem bolo 65,7 % s tržbami do 100.000 eur. V kategórii tržieb od 2 do 10 miliónov eur sa nachádza 3,7 % spoločností. Iba 1 % firiem dosiahlo tržby vyššie ako 10 miliónov eur.Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi a amortizáciou (EBITDA) na základe zatiaľ dostupných údajov každoročne rastie, v roku 2016 to bolo o 1,4 %. Rast zisku aj EBITDA sa však medziročne výrazne spomalil. Kým v roku 2015 bol rast zisku pozorovaných firiem až 60 %, vlani iba 5,3 %. Spolu tvoril vyše 2,55 miliardy eur.konštatovali analytici spoločnosti. Celkové tržby tejto vzorky dosiahli 77,8 miliardy eur.Analýza ukázala, že počet firiem v zisku od roku 2013 stále výrazne rastie. V minulom roku bolo ziskových až 59,9 % spoločností. Podľa analytikov to môže súvisieť s daňovými licenciami, vďaka ktorým nemajú firmy vysokú motiváciu vykazovať stratu, pretože aj tak musia zaplatiť aspoň minimálnu daň. Počet firiem v zisku vlani stúpol o 9,6 % na 67.565.Daňové licencie sú na úrovni 480, 960 a 2880 eur. Najčastejšia výška daňovej licencie je 960 eur (23,4 %). O niečo menší počet firiem mal splatnú daň vyššiu ako 2880 eur (22,8 %).Počet firiem, ktoré platili nulovú alebo zápornú daň v roku 2015, je až o 79 % menší ako v roku 2013.zdôvodnili analytici. Rovnako výrazne klesol aj počet firiem, ktoré platia nízku daň od 1 do 479 eur.Počet spoločností platiacich daň vo výške daňových licencií 480 a 960 eur má mierne rastúci trend. Počet firiem, ktoré majú daň vyššiu ako 2880 eur, stúpol celkovo od roku 2013 až o 66 %.Od zavedenia daňových licencií v roku 2014 zaznamenal FinStat výrazné medziročné rasty výšky splatnej dane, približne o 25 až 30 %. V roku 2016 však klesla o 7,4 % na vyše 936 miliónov eur.Výška bankových úverov firiem v porovnaní s inými položkami závierky výrazne rastie od roku 2013, medziročne asi o 8 až 11 %. Na sledovanej vzorke stúpli vlani o 8,1 %. Ich rast môže byť podľa analytikov spôsobený poklesom úrokových mier, keď sa spoločnostiam viac oplatí táto forma financovania.