ANALÝZA: Uvoľnenie dlhovej brzdy prináša podľa odborníkov riziká

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. apríla (TASR) – Zvýšenie verejného dlhu Slovenska, či naštrbenie dôveryhodnosti v očiach investorov. Takéto riziká by so sebou mohlo priniesť uvoľnenie dlhovej brzdy, o ktorom sa v posledných mesiacoch čoraz viac na Slovensku diskutuje. Presvedčení sú o tom odborníci z Ekonomického ústavu SAV.Ako hlavný dôvod na uvoľnenie dlhovej brzdy sa uvádza potreba zvýšiť verejné investície do infraštruktúry. Ak by sa výstavba diaľnic mala podľa odborníkov realizovať na úkor uvoľnenia dlhovej brzdy, v nadväznosti na to by sa mohli vynoriť otázky, ktoré môžu ovplyvniť nielen ekonomický a vnútropolitický vývoj Slovenska, ale v neposlednom rade zmenia vnímanie krajiny v zahraničí.predpokladajú odborníci SAV.Podľa nich je pritom potrebné zvýšiť investície nielen do dopravnej infraštruktúry, ale aj do zdravotníctva, zamestnanosti, inklúzie, ale aj do vedy a výskumu. Kľúčové ale je, aby sa dohliadalo na stabilné narábanie s verejnými financiami. Upozornili na to, že ak by sa uvoľnenie dlhovej brzdy realizovalo zmenou metodiky výpočtu, pravdepodobne by to neprispelo k transparentnosti a dôveryhodnosti samotnej fiškálnej politiky.Zmena pravidiel dlhovej brzdy a jej uvoľnenie môže mať takisto za následok zníženie celkovej dôveryhodnosti Slovenska." upozorňujú odborníci SAV.Ich výskum poukazuje na to, že hranica verejného dlhu, ktorá sa spája s vyššou pravdepodobnosťou výskytu kríz, by sa v prípade krajín strednej a východnej Európy mala pohybovať pod hranicou 60 % HDP.uviedli odborníci akadémie.Slovenská ekonomika v súčasnosti vykazuje pozitívny ekonomický rast. "" hovoria odborníci. Podľa nich by tak v prvom rade bolo potrebné hľadať priestor na zvýšenie efektívnosti hospodárenia verejných financií viacerými konkrétnymi opatreniami bez zmeny úrovne samotnej dlhovej brzdy. "myslia si odborníci SAV.Pripomenuli, že hoci sa začína realizovať projekt Hodnota za peniaze, v spoločnosti stále rezonuje existencia množstva neefektívnych a netransparentných verejných projektov. "" dodali odborníci SAV.