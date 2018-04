Analýza: V zabezpečení potravín si SR za posledných 5 rokov polepšila

Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 23. apríla (TASR) – Slovensko je na tom v zabezpečení potravín lepšie ako pred piatimi rokmi. Napriek tomu, že hodnotenie slovenskej ekonomiky v rebríčku Global Food Security Index 2017 (Globálny index potravinovej bezpečnosti) je vyššie, ostatné krajiny V4 sú na tom stále lepšie ako SR. Poukázala na to analytička Slovenského farmárskeho, družstva (SFD) Eva Sadovská.Bežná slovenská domácnosť podľa analytičky minie mesačne na nákup potravín približne pätinu zo svojich celkových výdavkov. Ide pritom o nevyhnutné tovary a služby, ktoré nakupujeme na dennej báze. Ako dodala, otázka kvality, bezpečnosti či dostupnosti potravín má svoje dôležité miesto v ekonomike.Global Food Security Index 2017 je výsledkom analýzy týždenníka The Economist, ktorý každoročne hodnotí nielen kvalitu a bezpečnosť, ale aj dostupnosť a cenovú prístupnosť potravín. Podľa Sadovskej teda upozorňuje na to, akým spôsobom a kde konkrétne v oblasti potravín je daná krajina zraniteľná.V roku 2012 bolo Slovensku v hodnotení pridelených 69 bodov. Kým roky 2013 a 2014 boli pre SR v znamení poklesu v rebríčku, v roku 2015 sa začala fáza rastu. Minulý rok sa Slovensko umiestnilo na 34. mieste spomedzi 113 hodnotených krajín so 70 bodmi zo 100.priblížila Sadovská.V prípade cenovej prístupnosti potravín sa hodnotí schopnosť spotrebiteľov nakupovať potraviny, patrí sem napríklad výška nákladov potravín, podiel obyvateľstva pod hranicou chudoby či HDP na obyvateľa. Pod pojem dostupnosť potravín spadá séria ukazovateľov ako je stav zásob potravín v krajine, podiel verejných výdavkov na poľnohospodársku vedu a výskum, ale aj poľnohospodárska infraštruktúra. Za ukazovateľom kvality a bezpečnosti stojí napríklad rôznorodosť a nutričná hodnota potravín, a tiež ich bezpečnosť.upozornila Sadovská.Slovensko v indexe uzatvára prvú tretinu "potravinovo najzabezpečenejších" ekonomík sveta, ostatné krajiny V4 sú však na tom lepšie.zdôraznila analytička s tým, že top trojku rebríčka tvorilo Írsko, USA a Veľká Británia.