Analýza: Západný Balkán potrebuje na dobehnutie západu EÚ desaťročia

Európsky parlament v Štrasburgu. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. mája (TASR) - Prístupový proces západného Balkánu do Európskej únie (EÚ) sa zrejme dokončí pre strategický význam regiónu. Na dobehnutie západnej časti EÚ však budú potrebné desaťročia. Konštatujú to ekonómovia poradenskej spoločnosti Coface vo svojej analýze.Vstup západného Balkánu do EÚ považujú za pravdepodobný najmä preto, že by vyvážil ruskú a čínsku prítomnosť v regióne. V bulharskej Sofii sa tento týždeň uskutočnil summit medzi EÚ a krajinami Balkánu, prvé takéto podujatie na vysokej úrovni za posledných 15 rokov.Krajiny západného Balkánu - Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Macedónsko, Čierna Hora a Srbsko - opätovne prehlbujú, po prerušeniach spôsobených vojnami v 90. rokoch a finančnej kríze v rokoch 2008 až 2011, svoje hospodárske väzby s EÚ.vyčíslili ekonómovia.Od roku 2008 sa tovarová výmena medzi Úniou a krajinami západného Balkánu zvýšila o 80 %, čo posilnila aj asociačná dohoda s EÚ, pripomína Coface. Vysoký obchodný deficit regiónu je spôsobený úzkou výrobnou základňou a tovarmi s nízkou pridanou hodnotou.Financuje sa podľa ekonómov predovšetkým z príjmov emigrantov, ktoré posielajú do domovskej krajiny, a tiež z priamych zahraničných investícií väčšinou zo západnej Európy.vyčíslila analýza.Európska prítomnosť je podľa ekonómov obzvlášť dôležitá v oblasti bankovníctva, telekomunikácií, energetiky, cestovného ruchu, v menšej miere aj v oblasti výroby.upozornili analytici.Predpokladajú, že vzhľadom na strategickú geografickú polohu regiónu, obavy Európskej únie z prenikania konfliktov medzi susednými krajinami a aj na vyváženie vplyvu Ruska a Číny sa pristúpenie k členstvu v EÚ dokončí.odhadli.Členstvo týchto krajín pritom podľa nich prinesie pre EÚ len obmedzené dodatočné finančné náklady. Európska finančná pomoc predstavuje približne sedem miliárd eur na obdobie rokov 2014 - 2020 a po prístupe by sa podľa odhadov ekonómov mohli dodatočné finančné prostriedky zvýšiť na približne 2 % rozpočtu EÚ.upozorňuje Coface.Okrem toho sa v správe Svetovej banky poukazuje na slabú politickú stabilitu v Albánsku, Macedónsku, Kosove a Čiernej Hore, inštitucionálnu roztrieštenosť v Bosne a Hercegovine či slabé právne režimy konkurzu a insolventnosti firiem v regióne.Priemerný HDP na obyvateľa na západnom Balkáne podľa ekonómov sotva dosiahne štvrtinu priemeru krajín EÚ 15 a je približne polovicou úrovne 11 členských krajín Únie z východnej Európy.dodali ekonómovia.