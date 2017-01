Andreas Žampa tretíkrát v sezóne bodoval, v obráku obsadil 29. miesto

Slovák Andreas Žampa Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Garmisch-Partenkirchen 29. januára (TASR) - Slovenský lyžiar Andreas Žampa tretíkrát v sezóne bodoval vo Svetovom pohári. V nedeľňajšom obrovskom slalome v nemeckom Garmisch-Partenkirchene obsadil 29. miesto, keď na víťazného Rakúšana Marcela Hirschera stratil v súčte 6,42 sekundy. Do hodnotenia prestížneho seriálu si tak pripísal ďalšie dva body, celkovo ich má na konte 21.Hirscher triumfoval v Ga-Pa s obrovským náskokom 1,50 s pred Švédom Mattsonom Olssonom, ktorý premiérovo v kariére vystúpil na pódium. Tretie miesto obsadil Nemec Stefan Luitz (+1,95). Líder po 1. kole Francúz Alexis Pinturault spravil v 2. kole veľkú chybu a prepadol sa na štvrtú priečku (+2,05).Andreasovi Žampovi sa vydarilo 1. kolo, v ktorom so štartovým číslom 41 dosiahol 24. čas a postúpil medzi tridsiatku najlepších. Na priebežného lídra Pinturaulta stratil 2,72 sekundy. Do druhého kola tak vyrazil ako siedmy v poradí. Nevyhol sa však niekoľkým chybám a v cieli sa zaradil na poslednú klasifikovanú pozíciu so stratou 3,36 s na vedúceho Francúza Loica Meillarda. Nakoniec bola z toho 29. priečka a štvrtýkrát v kariére tak bodoval v SP.Maximom mladšieho z bratov Žampovcov zostáva 21. miesto z "obráku" vo švajčiarskom Adelbodene z úvodu roka, v prebiehajúcej zime obsadil aj 22. priečku vo Val d'Isere. Bodoval ešte v Kitzbüheli, kde skončil vlani v januári 23. v alpskej kombinácii.