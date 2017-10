Andrej Babiš navrhne menšinovú vládu svojho hnutia ANO

Predseda hnutia ANO Andrej Babiš. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 27. októbra (TASR) - Andrej Babiš, líder českého hnutia ANO, ktoré zvíťazilo v nedávnych parlamentných voľbách, plánuje vládnuť s menšinovou vládou zostavenou z ministrov svojho hnutia a z nestraníckych odborníkov.povedal Babiš v piatok pre spravodajský server iDNES.cz.Zatiaľ však nevie, kto dá takejto vláde dôveru. Nikto totiž dosiaľ nepovedal, že by bol ochotný jeho vládu toleranciou umožniť. Babiš ale poukázal na to, že hneď niekoľko strán - ČSSD, KDU-ČSL i KSČM - je v dôsledku zlých volebných výsledkov v pohybe.uviedol Babiš.Prezident ČR Miloš Zeman nemá proti takémuto scenáru námietky.povedal Zeman vo štvrtok v televízii Barrandov.Zeman Babiša poverí rokovaním o vláde v utorok pri obede v Lánoch, ale líder ANO už má za sebou prvé kolo rokovaní so zástupcami všetkých strán, ktoré sa dostali do Poslaneckej snemovne. Od všetkých počul, že s ním do vlády nepôjdu.Šéf ANO, ktoré vyhralo voľby s veľkým náskokom pred ODS, sa pôvodne usiloval o vznik koalície práve s občianskymi demokratmi, ale od lídra ODS Petra Fialu, ako aj od celého vedenia strany i jej poslaneckého klubu sa podpory nedočkal, pričom o nič úspešnejší nebol ani u ďalších strán.Všetky strany totiž deklarujú, že nemôžu byť vo vláde s človekom obvineným políciou z pokusu o podvod pri čerpaní dotácie vo výške 50 miliónov korún na farmu Čapí hnízdo (Bocianie hniezdo), uzatvára server denníka Mladá Fronta Dnes.