ANDREJ BABIŠ: Nevylučujem predčasné voľby

Na archívnej snímke Andrej Babiš Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 3. februára (TASR) - Český premiér Andrej Babiš z hnutia ANO nevylúčil, že pokiaľ jeho druhá vláda nezíska dôveru Poslaneckej snemovne do mája tohto roku, mohli by sa konať predčasné voľby. Babiš to povedal v sobotnom rozhovore pre denník Právo. Podporu pre svoj kabinet chce stihnúť vyrokovať do konca februára.povedal premiér v demisii Andrej Babiš pre Právo. Rozhovor uverejnil server Novinky.cz a prebral ho aj Český rozhlas (ČRo).Babiš tiež uviedol, že dôležitejšia než dôvera snemovne je preňho dôvera voličov. Predčasným voľbám podľa svojich vyjadrení premiér naklonený nie je, pociťuje však nedostatokpri rokovaniach o novej vláde.Za ideálny termín prípadných predčasných volieb do Poslaneckej snemovne považuje Babiš súbeh s októbrovými voľbami do obecných zastupiteľstiev a tretiny Senátu.Babiš verí, že ho prezident Miloš Zeman vymenuje za predsedu vlády aj na druhýkrát. V rozhovore pre Právo odmietol prezidentov vplyv na personálne obsadenie kabinetu, všíma si ČRo.povedal Babiš.Babišovu prvú vládu vymenoval Zeman 13. decembra; následne v polovici januára menšinový kabinet hnutia ANO podľa očakávania nezískal dôveru Poslaneckej snemovne. V stredu 24. januára pred druhým kolom prezidentských volieb podal Babiš Zemanovi demisiu a ten ho poveril rokovaniami o zostavení novej vlády, sumarizuje ČRo.