Andrej Babiš potvrdil, že nemusí byť premiérom

Český premiér Andrej Babiš. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 18. januára (TASR) - Český premiér Andrej Babiš (ANO) vo štvrtok uviedol, že nikde nie je zákon, že práve on musí byť predsedom vlády. Nikdy to podľa neho nebol jeho celoživotný sen. Po prvý raz tak tento týždeň pripustil, že by sa mohol vzdať kresla vo vláde a umožniť zostavenie funkčnej vlády bez svojej osoby. Podobne sa v stredu vyjadril v Českej televízii, uviedol spravodajský server Novinky.cz.odpovedal na otázku Noviniek Andrej Babiš.Ďalej však dodal, že ide o jeho neobratné vyjadrenie, ktorého sa chytili médiá, a že žiadny taký oficiálny návrh na stole zatiaľ nie je.dodal Babiš.Na otázku, či by sa postu premiéra vzdal, keby ho o to Miloš Zeman požiadal, povedal, že je treba to nechať na pánovi prezidentovi. Sám taktiež podľa svojich slov dostal na prípadný koniec v čele vlády od kolegov z hnutia nesúhlasné stanoviská.Práve podmienku, že nechcú prípadne trestne stíhaného premiéra, si kladú parlamentné strany pri rokovaní s hnutím ANO o vláde. Andrej Babiš totiž spoločne s predsedom poslaneckého klubu ANO Jaroslavom Faltýnkom v súvislosti s kauzou Čapí hnízdo čelia trestnému stíhaniu, teraz ich chráni poslanecká imunita. V Poslaneckej snemovni sa bude v piatok hlasovať o ich vydaní, aby mohli byť trestne stíhaní.