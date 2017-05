Andrej Babiš sa vyjadril k nahrávkam s novinárom MF Dnes

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

PRAHA 7. mája - Bola to vopred zorganizovaná provokácia, pokazil som to, oznámil v nedeľu na svojom profile na Facebooku český minister financií Andrej Babiš v súvislosti s nahrávkami s novinárom Mladej fronty DNES Markom Přibilom. Babiš si podľa svojich slov už nahrávky vypočul a je presvedčený, že nikomu nedával úlohy, napísal spravodajský server Novinky.cz."Urobil som chybu. Konečne som si tie nahrávky vypočul, a aj keď som presvedčený, že som nikoho nepoveroval úlohami, priznávam, nemal som sa s tým novinárom vôbec stretávať. Bola to vopred zorganizovaná provokácia. Pokazil som to," uviedol Andrej Babiš. Babiš ďalej informoval, že nahrávky boli nadobudnuté v minulom roku a sú zostrihané.Zároveň oznámil, že sa nezúčastní na dnešnej diskusnej relácii Otázky Václava Moravca, pretože tam podľa neho bude presila piatich lídrov parlamentných strán a moderátora.Bývalý redaktor MF Dnes Marek Přibil, ktorý sa na nahrávkach s vicepremiérom Babišom rozpráva o pripravovaných článkoch odmietol, že by záznamy vydal on, dodal server Novinky.cz. Nikdy som nikoho nenahrával, uviedol v piatok Přibil na svojom facebookovom profile. Babiša podľa svojich slov vnímal ako šéfa.