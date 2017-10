Andrej Danko: Bez Djukanoviča by Čierna Hora nebola tam, kde je

Premiér Čiernej Hory Milo Djukanovič. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Sveti Stefan 2. októbra (TASR) - Predseda Národnej rady SR Andrej Danko sa dnes v rámci dvojdňovej pracovnej návštevy Čiernej Hory stretol s tamojšími politickými lídrami. Po rokovaní s predsedom čiernohorského parlamentu Ivanom Brajovičom sa zišiel tiež s predsedom vládnucej Demokratickej strany socialistov Čiernej Hory (DPS) a bývalým premiérom Milom Djukanovičom.Djukanovičovi, ktorý stál na čele tejto balkánskej krajiny do vlaňajška s krátkymi prestávkami dovedna 25 rokov, a to buď ako predseda vlády či prezident, vyjadril dnes predseda slovenského parlamentu podľa vlastných slov hlbokú podporu a úctu. Dodal, že stretnutia, aké zažil dnes s Djukanovičom či v minulosti s predsedom poľskej vládnucej strany Právo a spravodlivosť Jaroslawom Kaczyňským, pre neho znamenajú veľa a môže vďaka nim pochopiť, že v politike treba niekedy "určovať vízie a budúcnosť".povedal Danko o Djukanovičovi, ktorý v roku 2006 doviedol svoju krajinu k nezávislosti a loboval aj za vstup do NATO a EÚ. Označil ho za človeka, ktorýDvojica sa podľa Danka na stretnutí dotkla témy budúcnosti Čiernej Hory v rámci integrácie do EÚ, pričom predseda NR SR vyjadril čiernohorským predstaviteľom v integračnom procese plnú podporu. Témou spoločného rozhovoru bolo tiež posilnenie vzájomnej ekonomickej spolupráce.povedal Danko na margo zástancov protiintegračných snáh, ktorých myšlienky v čiernohorskej spoločnosti taktiež zaznievajú.dodal v tejto súvislosti.Parlamentnú delegáciu na čele s Andrejom Dankom prijal dnes okrem Djukanoviča aj prezident Čiernej Hory Filip Vujanovič.povedal na rokovaní predseda NR SR. Zároveň zdôraznil, že bude rád, ak naše krajiny zintenzívnia spoluprácu v oblasti cestovného ruchu, ekonomiky ako aj otvorenia trhu práce.Po rokovaniach predsedu NR SR spoločne s parlamentnou delegáciou, v ktorej sú aj podpredsedovia NR SR Béla Bugár a Andrej Hrnčiar, čakal najmä kultúrno-spoločenský program. Delegácia absolvovala prehliadku ostrova Sveti Stefan a historickej časti mesta Budva.V podobných aktivitách bude delegácia pokračovať aj v utorok, keď navštívi prístavy Tivat a Kotor či niekdajšie čiernohorské hlavného mesto i kráľovské sídlo Cetinje. Danko by sa mal opätovne stretnúť s predsedom čiernohorského parlamentu Ivanom Brajovičom, s ktorým ho zrejme čaká spoločný obed. Návštevu Čiernej Hory zavŕši delegácia v utorok podvečer.