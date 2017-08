ANDREJ DANKO: Jediná alternatíva je dohoda alebo vláda odborníkov

Andrej Danko, archívna snímka. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. augusta (TASR) - Predseda SNS Andrej Danko si nevie predstaviť vládu s Richardom Sulíkom (SaS), Igorom Matovičom (OĽaNO) a Borisom Kollárom (Sme rodina). Jedinou alternatívou pre neho je buď dohoda v koalícii, alebo vláda odborníkov. Povedal to na dnešnej tlačovej konferencii v Národnej rade SR. Odmietol spoluprácu so SaS, OĽaNO a Sme rodina.uviedol Danko.Atmosféra v spoločnosti, kedy sa v politike ľudia urážajú, stačí mať stránku na sociálnej sieti a kriminalizovať partnera, nie je podľa neho v poriadku. Zopakoval, že ak v roku 2020 vznikne po voľbách vláda SaS, OĽaNO a Sme rodina, rád si pozrie,Nepovedal meno nového ministra školstva, ani neprezradil, ako bude SNS hlasovať pri odvolávaní ministra práce Jána Richtera.povedal médiám Danko.Opozícia dala návrh na jeho odvolanie a tak do siedmich dní má byť mimoriadne rokovanie parlamentu. SNS už verejne povedala, že by mal premiér Robert Fico (Smer-SD) vyvodiť zodpovednosť voči Richterovi, ako to urobil pri odchádzajúcom ministrovi školstva Petrovi Plavčanovi (nom. SNS).Podľa niektorých médií mal Danko na minulotýždňovej Koaličnej rade oznámiť pripravenosť SNS hlasovať za opozičný návrh na odvolanie Richtera, na čo mal Fico hovoriť o spojení s hlasovaním o dôvere vláde. Smer-SD, SNS a Most-Híd to doteraz nepotvrdili.Danko dnes zopakoval, že byť v koalícii je zodpovednosť a hľadanie kompromisu.doplnil s tým, že si chce pozície ešte prediskutovať s partnermi.uzavrel.