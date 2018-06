Andrej Danko: Podvodníci by sa nemali dostávať k dotáciám

Na snímke predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) počas tlačovej konferencie po stretnutí s organizátormi protestu za vyslovenie nedôvery vláde pred Národnou radou SR Dávidom Strakom a Adamom Bajom v Bratislave 26. marca 2018. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 24. júna (TASR) - Podvodníci by sa nemali dostávať k dotáciám. Povedal to predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) v nedeľnej diskusii RTVS O päť minút 12 v súvislosti s problémami a protestom slovenských farmárov. Súhlasí, že poľnohospodárstvo potrebuje systémovú podporu.Poukázal na právne problémy, rozdrobenosť parciel či otázku ich užívania. Problém slovenského poľnohospodárstva označil za dlhodobý.poznamenal s tým, že opatrenia sa robia. Poukázal napríklad aj na presadenie ústavnej ochrany pôdy.uviedol Danko, pričom narážal na slovenské výrobky v reťazcoch.myslí si Danko.Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) v súvislosti s protestom farmárov uviedol, že existuje špeciálny tím zložený z policajtov a prokurátorov, ktorý ide preveriť všetky problémy avizované zo strany poľnohospodárov.zdôraznil Pellegrini. Odmieta však paušalizovať situáciu v agrorezorte a tvrdiť, že je tam všetko zle.Zároveň ho ale zaujíma, kam v niektorých prípadoch dotácie skutočne tečú.vysvetlil premiér. Podľa šéfa vládneho kabinetu môžeme byť nemilo prekvapení, koľko firiem dotácie iba poberá a nič neprodukuje.Prezident SR Andrej Kiska poukázal, že na Slovensku je v poľnohospodárstve zamestnaných veľmi málo ľudí na to, že sme rurálna krajina.povedal v diskusii. Podľa prezidenta treba v agrorezorte urobiť poriadok. Trvá na tom, že právo má platiť aj na vidieku, že treba usporiadať vzťahy k pozemkom a zamedziť špekuláciám a tiež dávať peniaze tým, ktorí to potrebujú.