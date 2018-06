Andrej Danko: Projekt národného leteckého prepravcu je zložitý

Na archívnej snímke predseda NR SR Andrej Danko (SNS). Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Riga 11. júna (TASR) – Budovanie národného leteckého prepravcu, jeho chod i udržiavanie, pozostávajú z nespočetných procesov. Nie je to len o kúpe lietadiel a príprave letušiek či pilotov - s takýmto projektom nie je možné začať na zelenej lúke. Uviedol to v pondelok predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) počas oficiálnej návštevy Lotyšska, kde sa stretol s popredným predstaviteľom lotyšskej leteckej spoločnosti airBaltic Martinom Sedlackým.zdôraznil Danko.Šéf NR SR a prevádzkový riaditeľ a člen predstavenstva airBaltic sa zhodli, že slovenské letiská sú vpovedal Sedlacký, najvyššie postavený Slovák v rámci leteckých spoločností na svete.Podľa neho je hlavnou výhodou národného prepravcu možnosť určiť, aké nové letecké spojenia sa v krajine zavedú.vysvetlil.Predseda slovenského parlamentu pripomenul, že z jedným z pozitív rozvíjajúcich sa slovensko-lotyšských vzťahov je priame letecké spojenie medzi Popradom a Rigou, ktoré bolo zriadené v roku 2004 a funguje počas zimnej sezóny.upozornil Danko.Podľa údajov predstaviteľov manažmentu letiska Poprad-Tatry počas štyroch zimných sezón využilo linku Riga-Poprad-Riga vyše 8000 cestujúcich, z čoho bolo približne 6500 turistov, ktorí v regióne Tatier uskutočnili vyše 22.000 prenocovaní. Priamu linku z Rigy do Popradu využívajú turisti z Pobaltia, Fínska i Ruska.