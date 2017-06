Andrej Danko ukončil návštevu Južnej Kórey a priletel do Bratislavy

Predsedovia parlamentov euroázijských krajín pózujú pre spoločnú fotografiu počas stretnutia 27. júna 2017 v Soule. V prednom rade tretí sprava predseda NR SR Andrej Danko. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 29. júna (TASR) - Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) ukončil dnes pracovnú návštevu Južnej Kórey a vo večerných hodinách priletel spoločne s delegáciou NR SR nazad do Bratislavy.Do juhokórejskej metropole Soul odcestoval Danko v nedeľu na popoludní na štvordňovú návštevu, ktorá sa konala pri príležitosti stretnutia predsedov parlamentov euroázijských krajín. Stretnutie prebiehalo v juhokórejskom hlavnom meste od pondelka do stredy a jeho iniciátorom bolo Národné zhromaždenie Kórejskej republiky spoločne so Štátnou dumou Ruskej federácie.Hlavným bodom tohto stretnutia bola utorňajšia konferencia šéfov parlamentov dovedna 25 krajín Európy a Ázie. Na nej boli zo štátov Európskej únie okrem Danka prítomní - predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky Jan Hamáček a podpredseda Národného zhromaždenia Maďarska István Jakab.Parlamentní lídri zúčastnených krajín na konferencii prijali spoločné vyhlásenie, v ktorom sa dohodli na posilnení vzájomnej parlamentnej spolupráce, hospodárskych väzieb aj podpore voľného obchodu. Deklarovali tiež zámer intenzívnejšie navzájom spolupracovať v oblastiach ako napríklad energetika, logistika či otázkach životného prostredia a podporili tiež iniciatívu parlamentu Kórejskej republiky na vytvorenie tzv. kybernetického sekretariátu.Okrem konferencie absolvoval Danko v Soule aj viacero bilaterálnych schôdzok. Stretol sa s predsedom dolnej komory ruského parlamentu - Štátnej dumy - Viačeslavom Volodinom, ďalej tiež s predsedom juhokórejského parlamentu Čong Sje-kjunom aj s predsedom arménskeho parlamentu Arom Bablojanom.V priebehu prvých dvoch dní zároveň rokoval tiež s poprednými predstaviteľmi Kia Motors Corporation a s manažmentom spoločnosti Samsung. Danko opakovane zdôraznil význam týchto stretnutí, pričom Kóreu označil za strategického partnera a zároveň vôbec najväčšieho investora na Slovensku.V stredu navštívil Danko demilitarizovanú zónu, ktorá vznikla na základe dohody o prímerí z roku 1953 a Kórejský polostrov horizontálne rozdeľuje na dve časti – Severnú a Južnú Kóreu. Spoločne s delegáciou NR SR sa v tejto oblasti pohyboval v sprievode vojakov zo spoločného velenia vojsk OSN (UNC), ktoré dohliada na juhokórejskú časť – tejto dovedna 248 kilometrov dlhej a štyri kilometre širokej – prísne stráženej zóny.Predseda NR SR navštívil pri tejto príležitosti aj jednu z miestností určených na rokovanie zástupcov oboch Kórey, v ktorých však už zhruba dva roky neprebehli nijaké bilaterálne rozhovory. Tieto miestnosti sú umiestnené presne na kórejskej hranici a ich polovica tak leží už v KĽDR.Delegácia predsedu NR SR Andreja Danka vrátane podpredsedov NR SR Andreja Hrnčiara (Most-Híd) a Martina Glváča (Smer-SD) cestovala ako do, tak aj z Južnej Kórey do Bratislavy spoločne s delegáciou predsedu Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky Janom Hamáčkom.