Angela Merkelová pricestovala do Číny na dvojdňovú návštevu

Na snímke nemecká kancelárka Angela Merkelová a čínsky premiér Li Kche-čchiang. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 24. mája (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová pricestovala vo štvrtok do čínskej metropoly Peking na rozhovory, ktoré sa budú podľa očakávania sústreďovať na obchodné a diplomatické spory na medzinárodnej scéne, predovšetkým na odstúpenie Spojených štátov od iránskej jadrovej dohody a na severokórejský program na vývoj nukleárnych zbraní.Merkelová začala návštevu neformálnymi raňajkami s čínskym premiérom Li Kche-čchiangom, po nich nasledovalo jej oficiálne privítanie s vojenskými poctami pred Veľkou sálou ľudu, kde sa konajú zjazdy čínskej komunistickej strany a kde zasadá parlament.Nemecko aj Čína chcú zachrániť iránsku jadrovú dohodu napriek odstúpeniu USA od nej a zhodujú sa v názore, že denuklearizácia Severnej Kórey musí pokračovať, uviedli diplomatickú zdroje.Merkelová sa má vo štvrtok, počas dvojdňovej návštevy, stretnúť aj s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.S kancelárkou pricestovala malá skupina podnikateľov, informovala tlačová agentúra DPA. V programe bude teda aj téma obchodu, ale Merkelová podľa očakávania nepodpíše žiadne dôležité dohody.Dvojstranný čínsko-nemecký obchod dosiahol vlani celkový objem 190 miliárd eur.Nemecko sa snaží o lepší prístup na čínsky trh. Nedávne zintenzívnené prešetrovanie čínskych investícií v Európe by mohlo byť tiež témou diskusií.Nie je jasné, či budú bodom agendy aj ľudské práva v Číne. Aktivisti za ochranu ľudských práv dúfajú, že Merkelová spomenie prípad poetky Liou Sia, vdovy po disidentovi a laureátovi Nobelovej ceny za mier Liou Siao-poovi, ktorú už osem rokov zadržiavajú v domácom väzení bez vznesenia obvinení.Merkelovej cesta do Číny jena to, aby poetku tento rok prepustili, vyhlásil jej blízky priateľ Chu Ťia pre agentúru DPA.Merkelová odcestuje v piatok do inovačného centra Šen-čen na juhu Číny, potom sa vráti do Nemecka.