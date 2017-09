Angele Merkelovej gratulovali viacerí zahraniční činitelia

a snímke nemecká kancelárka a predsedníčka Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU) Angela Merkelová Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 24. septembra (TASR) - Nemecko je naďalej na strane európskeho projektu, konštatoval dnes predseda Európskeho parlamentu (EP) Antonio Tajani gratulujúc spolkovej kancelárke Angele Merkelovej k víťazstvu strán únie CDU/CSU v dnešných parlamentných voľbách.dodal na jednej zo sociálnych sietí najvyšší predstaviteľ kontinentálneho zákonodarného zboru.Aj krajan Angely Merkelovej, uznávaná osobnosť EP, šéf frakcie európskych ľudovcov Manfred Weber, ktorý je podpredsedom CSU, podčiarkol, že Nemecko zostáva s Angelou Merkelovou silným a spoľahlivým partnerom na starom kontinente. Súčasne vyjadril sklamanie nad tým, že sociálni demokrati z SPD nedokázali ponúknuť alternatívy.Medzi gratulantmi boli dnes aj premiéri škandinávskych krajín, Švédska, Nórska a Fínska - Stefan Löfven, Erna Solbergová a Juha Sipilä.Angele Merkelovej gratuloval dnes aj najvyšší predstaviteľ Svetového židovského kongresu Ronald Lauder, ktorý ju označil za "skutočnú priateľku štátu Izrael a židovského národa". Zdôraznil jej neúnavný boj proti antisemitizmu v priebehu 12 doterajších rokov na poste kancelárky a ocenil aj niektoré jej nové legislatívne iniciatívy.Židovské organizácie, ale napríklad aj šéf luxemburskej diplomacie Jean Asselborn dnes mimoriadne kriticky reagovali na volebný výsledok Alternatívy pre Nemecko (AfD). "70 rokov po skončení vojny sedia opäť neonacisti v Bundestagu," vyhlásil dnes pre tlačovú agentúru DPA Asselborn. Podľa jeho názoru sa musia všetky demokratické strany v Nemecku bez ohľadu na pôsobenie vo vláde alebo v opozícii zomknúť.Predseda Európskej rady Donald Tusk dnes telefonicky zablahoželal nemeckej spolkovej kancelárke Angele Merkelovej k víťazstvu strán únie CDU/CSU v parlamentných voľbách.Pre tlačovú agentúru DPA to uviedol v Bruseli hovorca najvyššieho predstaviteľa Európskej únie.Oficiálna gratulácia bude podľa rovnakého zdroja nasledovať krátko po tom, čo Merkelovú aj formálne potvrdia vo funkcii.O podrobnostiach telefonátu hovorca neinformoval.Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán dnes zablahoželal k výsledku nemeckých parlamentných volieb prostredníctvom najväčšej spoločenskej siete. "Budapešť gratuluje", napísal Orbán po maďarsky a po nemecky na svojej oficiálnej facebookovej stránke.Podľa spravodajského servera index.hu z tohto príspevku však nie je jasné, komu vlastne premiér blahoželal, a to sa ukázalo aj v komentároch k jeho príspevku.Server pripomenul, že Orbán v piatok vyzval maďarských spoluobčanov, aby sa pomodlili za predĺženie mandátu doterajšej kancelárky Angely Merkelovej, pretože z existujúcich možností by bola táto z hľadiska maďarských záujmov tá lepšia.Maďarská socialistická strana (MSZP) zablahoželala Merkelovej za to, že si vo voľbách zachovala vedúcu pozíciu.uviedli maďarskí socialisti, ktorí blahoželali aj Sociálnodemokratickej strane Nemecka (SPD) k čestnému výsledku, ktoré stačilo na druhú priečku.