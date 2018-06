Angelina Jolie a David Oyelowo si zahrajú vo fantasy Come Away

Angelina Jolie



začala s herectvom už ako dieťa. Dcéra herca Jona Voighta po prvý raz zaujala vo videoklipe k singlu Anybody Seen My Baby? od legendárnych The Rolling Stones z roku 1997 a v tom istom roku aj v televíznej dráme George Wallace, po ktorej nasledovali filmy Podoby lásky (1998), Gia (1998) či Zberateľ kostí (1999).



v roku 2000 získala Oscara za stvárnenie pacientky na psychiatrii v životopisnej dráme Narušenie (1999). Známa je aj z filmov 60 sekúnd (2000), Siedmy hriech (2001), Lara Croft - Tomb Raider: Kolíska života (2003), Svet zajtrajška (2004), Zlodej životov (2004), Alexander Veľký (2004), Pán a pani Smithovci (2005), Beowulf (2007), Wanted (2008), Turista (2010), Salt (2010), Vládkyňa zla (2014) či mysterióznej drámy Výmena (2008), ktorá jej vyniesla nomináciu na Oscara za hlavnú rolu.



v novembri 2013 si od americkej Akadémie filmových umení a vied prevzala humanitárnu cenu Jeana Hersholta. Ako režisérka sa podpísala pod dokument A Place in Time (2007) či snímky V krajine krvi a medu (2011), Nezlomný (2014), Pri mori (2015), v ktorom si tiež zahrala, a First They Killed My Father (2017). Okrem toho prepožičala hlas Tigrici v animovaných snímkach Kung Fu Panda (2008), Kung Fu Panda 2 (2011) a Kung Fu Panda 3 (2016).





David Oyetokunbo Oyelowo



začínal na konci 90. rokov ako divadelný herec. Neskôr sa objavil v snímkach ako Lovci dinosaurov (2005), Posledný škótsky kráľ (2006), Zrodenie planéty opíc (2011), Farba citov (2011), Red Tails (2012), Reportér (2012), Lincoln (2012), Jack Reacher: Posledný výstrel (2013), Komorník (2013), Interstellar (2014), Queen of Katwe (2016), Nina (2016) či The Cloverfield Paradox (2018).



za stvárnenie Martina Luthera Kinga Jr. v životopisnej dráme Selma (2014) si vyslúžil nomináciu na Zlatý glóbus. Na toto ocenenie ho nominovali aj za výkon v televíznej snímke Nightingale (2014).





BRATISLAVA 1. júna - Americká herečka, režisérka a scenáristka Angelina Jolie a jej anglický kolega David Oyelowo si zahrajú v spoločnom filme. Dvojica sa predstaví vo fantasy snímke Come Away, ktorá bude slúžiť ako prequel klasických príbehov Alica v krajine zázrakov a Peter Pan.Novinka predstaví Alicu a Petra ako súrodencov, v čase pred ich cestami do Krajiny zázrakov a Krajiny-Nekrajiny. Po smrteľnej nehode ich staršieho brata, sa obaja hlavní hrdinovia pokúsia zachrániť svojich rodičov (Jolie a Oyelowo) od narastajúceho zúfalstva. Nakoniec sa však budú musieť rozhodnúť medzi domovom a fantáziou.O réžiu filmu sa postará Brenda Chapman, ktorá na filmové plátna prenesie scenár Marissy Kate Goodhill. Come Away je hraným debutom Chapman, ktorá získala Oscara za prácu na animáku Neskrotná (2012). Producentmi snímky budú Leesa Kahn, James Spring a Andrea Keir. Ako výkonná producentka sa pod projekt podpíše Michelle Manning. Nakrúcanie Come Away sa uskutoční v Los Angeles a vo Veľkej Británii.Informácie pochádzajú z webstránky www.hollywoodreporter.com a archívu agentúry SITA.