Angelina Jolie sa pridala ku kritike Trumpovho dekrétu

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 3. februára (TASR) - Hollywoodska herečka Angelina Jolie, osobitná vyslankyňa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) vyhlásila, že diskriminácia utečencov na základe ich vierovyznania alebo krajiny pôvodu "vyvoláva práve tú nestabilitu, proti ktorej sa snažíme chrániť".Jolie v úvodníku štvrtkového vydania New York Times skonštatovala, že rozhodnutie Spojených štátov pozastaviť presídľovanie utečencov a vstup do USA pre občanov z viacerých prevažne moslimských krajín nie je americké."Vždy, keď sa odchýlime od našich hodnôt, zhoršíme samotný problém, ktorý sa snažíme obsiahnuť," napísala Jolie. "Nesmieme nikdy pripustiť, aby sa naše hodnoty stali sprievodnou škodou pri hľadaní väčšej bezpečnosti. Zatváranie dverí pred utečencami a ich diskriminácia nie je náš spôsob a neprinesie nám viac bezpečia," povedala.Podľa Jolie utečenci odporučení na presídlenie boli často vystavení terorizmu a násiliu alebo môžu potrebovať vyspelú lekársku starostlivosť. Utečenci snažiaci sa o vstup do USA už prechádzajú rozsiahlymi previerkami rozličných federálnych úradov, hovorí Jolie."Globálna utečenecká kríza a hrozba terorizmu nás oprávňujú uvažovať o tom, ako čo najlepšie zabezpečiť naše hranice," píše Jolie, dodáva však, že každá vláda musí zachovávať rovnováhu medzi potrebami svojich občanov a medzinárodnými záväzkami.