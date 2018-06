Angelina Jolie v rámci misie UNHCR navštívila Irak

Špeciálna vyslankyňa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov, americká herečka a režisérka Angelina Jolieová reční na tlačovej konferencii v tábore pre sýrskych utečencov Domíz pri meste Dahúk v irackom Kurdistane, 17. júna 2018. Foto: TASR/AP Špeciálna vyslankyňa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov, americká herečka a režisérka Angelina Jolieová reční na tlačovej konferencii v tábore pre sýrskych utečencov Domíz pri meste Dahúk v irackom Kurdistane, 17. júna 2018. Foto: TASR/AP

Bagdad 18. júna (TASR) - Americká herečka Angelina Jolieová, ktorá pôsobí ako osobitná vyslankyňa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), navštívila počas uplynulého víkendu Irak. Herečka zavítala do Starého mesta v západnej časti Mósulu a do utečeneckého tábora v irackom Kurdistane.Zmienený tábor Domíz je domovom pre 33.000 sýrskych utečencov, ktorí utiekli počas sedemročného občianskeho konfliktu zúriaceho v ich vlasti. Domíz bol v roku 2011 iba malým stanovým táborom, v súčasnej dobe je už mestom so stavanými domami, obchodmi a stánkami s občerstvením, približuje agentúra Reuters."Ide o hrozné následky pre ľudí. Keď neexistuje ani minimálna pomoc, utečenecké rodiny nemôžu dostať primeranú lekársku starostlivosť. Ženy a dievčatá sú vystavené sexuálnemu násiliu, mnoho detí nemôže chodiť do školy. Premrhávame príležitosť investovať do utečencov," povedala 43-ročná Jolieová."Politické riešenia úplne zlyhávajú a vytvárajú prázdno, ktoré humanitárna pomoc nedokáže zaplniť. Slová ako 'neudržateľné' neodzrkadľujú to, aká zúfalá je situácia v skutočnosti. Dotácie pre UNHCR na pomoc sýrskym utečencom oproti vlaňajšku prudko klesli a úrad dostal iba 50 percent subvencií, ktoré potrebuje," dodala.Jej ďalšou zastávkou bol Mósul, najväčšie mesto severného Iraku, ktoré vládne sily minulý rok vybojovali späť od militantov teroristickej organizácie Islamský štát (IS). Tí okupovali mesto tri roky, čo prinútilo 900.000 obyvateľov utiecť. Jolieová sa v Mósule stretla s rodinami a prešla sa zbombardovanými ulicami."Je to najväčšia devastácia, akú som za roky práce pre UNHCR videla. Tunajší ľudia prišli o všetko," uviedla Jolieová. Mósul bol z veľkej časti zničený počas ofenzívy vojenskej aliancie irackej armády, kurdských bojových oddielov péšmarga a šiitských milícií. Alianciu podporovala zo vzduchu vojenská koalícia pod velením USA.Do viacerých častí mesta sa vrátil normálny stav, do svojich domovov sa postupne vracajú utečenci z okolitých táborov, obnova Starého mesta v západnej časti Mósulu je však pomalá.Jolieová pracuje pre UNHCR od roku 2001. V rámci tejto misie navštívila obyvateľov vytrhnutých zo svojich domovov aj v Keni či Kambodži. Počas víkendu navštívila Irak už po piaty raz.