Angličan Sancho sa stal náhradou Dembeleho v Dortmunde

Dortmund 1. septembra (TASR) - Anglický futbalista Jadon Sancho prestúpil z Manchestru City do Borussie Dortmund. Nemecký klub ho angažoval za približne osem miliónov libier a dal mu číslo dresu 7. To predtým patrilo Ousmanemu Dembelemu, ktorý zamieril do FC Barcelona za minimálne 105 miliónov eur.Sedemnásťročný útočník sa stal náhradou práve za Dembeleho.citovala agentúra AP športového riaditeľa Dortmundu Michaela Zorca.