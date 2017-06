Angličania remizovali v Škótsku, Slovinci zdolali Maltu

Hráč Anglicka Alex Oxlade-Chamberlain (v strede) oslavuje svoj gól v zápase kvalifikácie na MS18 skupiny F Škótsko - Anglicko v Glasgowe 10. júna 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP



Sumáre - kvalifikácia MS 2018 - SOBOTA 10. júna:



C-skupina



Baku:



Azerbajdžan - Severné Írsko 0:1 (0:0)



Gól: 90.+2 Dallas







E-skupina



Almaty:



Kazachstan - Dánsko 1:3 (0:1)



Góly: 76. Kuat - 27. Jörgensen, 50. Eriksen (z 11m), 81. Dolberg, ČK: 43. Islamchan (Kaz.)







F-skupina:



Glasgow:



Škótsko - Anglicko 2:2 (0:0)



Góly: 87. a 90. Griffiths - 70. Oxlade-Chamberlain, 90.+3 Kane. Rozhodoval: Tagliavento (Tal.), ŽK: Brown – Livermore, Dier



Škótsko: Gordon – Berra, Mulgrew, Robertson, Tierney – Brown, Armstrong - Anya (81. Martin), Snodgrass (67. Fraser), J. Morrison (46. McArthur) – Griffiths



Anglicko: Hart – Walker, Cahill, Smalling, Bertrand – Dier, Alli (84. Sterling) – Rashford (65. Oxlade-Chamberlain), Lallana, Livermore (90.+2 Defoe) - Kane



Ľubľana:



Slovinsko - Malta 2:0 (1:0)

Bratislava 10. júna (TASR) - Futbalisti Anglicka remizovali v sobotňajšom dueli "slovenskej" F-skupiny kvalifikácie MS 2018 v Glasgowe s domácim Škótskom 2:2. Líder tabuľky inkasoval vôbec prvé góly v skupine, no je naďalej bez prehry - na konte má štyri výhry a dva nerozhodné výsledky. V dramatickom závere odvrátil prehru hostí Harry Kane v tretej minúte nadstavenia.V ostrovnom derby v glasgowskom Hampden Parku mali lepší vstup do zápasu Škóti, napriek územnej prevahe sa ale do šancí pred Joea Harta nedostávali. Favorizovaní Angličania sa zbavili pasivity až v závere prvého polčasu a pri šanciach Marcusa Rashforda a Jakea Livermora podržal domácich brankár Craig Gordon. Hneď v úvode druhej časti opečiatkovala tečovaná strela Livermora žrď škótskej bránky. Hostia sa dočkali v 70. minúte, keď striedajúci Alex Oxlade-Chamberlain päť minút po príchode na ihrisko otvoril skóre. Škóti ale otočili, dvojgólový Leigh Griffiths sa presadil v 87. a 90. minúte. Bod pre Anglicko napokon zachránil Harry Kane v tretej minúte nadstavenia zblízka po centri z ľavej strany.Na priebežné druhé miesto v neúplnej tabuľke F-skupiny poskočili Slovinci, ktorí si podľa očakávania poradili v Ľubľane s poslednou Maltou 2:0. Dlho sa im síce nedarilo prekonať pozornú defenzívu hostí, v druhej minúte nadstavenia prvého polčasu ju ale odomkol Josip Iličič strelou k vzdialenejšej žrdi. Triumf v závere potvrdil striedajúci Milivoje Novakovič. Malta zostáva bez bodu na chvoste tabuľky. Večer od 20.45 h bol v skupine na programe duel Litvy so Slovenskom.Dáni si posilnili šance na postup z E-skupiny víťazstvom v Kazachstane 3:1, o ktoré sa gólmi postarali Nicolai Jörgensen, Christian Eriksen z pokutového kopu a Kasper Dolberg. V stretnutí C-skupiny Severné Írsko gólom v závere vyhralo v Baku nad Azerbajdžanom 1:0 a upevnilo si druhú priečku.Góly: 45.+2 Iličič, 84. Novakovič. Rozhodoval: Evans (Wales), ŽK: Novakovič - Pisani, Effiong, Failla, FenechOblak – Skubič (89. Palčič), Mlinar, Mevlja, Jokič – Kurtič, Krhin – Bezjak (59. Omladič), Iličič, Verbič – Berič (64. Novakovič)Hogg – A. Muscat, Z. Muscat, Agius, Borg (89. Magri), Failla – Pisani, Kristensen (46. Gambin), Fenech – Effiong, Schembri (62. Mifsud)