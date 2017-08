Angličania sa Slovensku postavia s tromi nováčikmi a bez Rooneyho

Tréner anglickej futbalovej reprezentácie Gareth Southgate. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nominácia anglickej futbalovej reprezentácie na zápasy kvalifikácie MS 2018 s Maltou (1. septembra o 20.45, Ta'Qali) a Slovenskom (4. septembra o 20.45, Wembley):



brankári: Jack Butland (Stoke City), Joe Hart (West Ham United), Tom Heaton (Burnley), Jordan Pickford (FC Everton)



obrancovia: Ryan Bertrand (FC Southampton), Gary Cahill (Chelsea Londýn), Aaron Cresswell (West Ham United), Phil Jones (Manchester United), Michael Keane (FC Everton), Harry Maguire (Leicester City), Chris Smalling (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Tottenham Hotspur), Kyle Walker (Manchester City)



stredopoliari: Dele Alli (Tottenham Hotspur), Nathaniel Chalobah (Watford), Eric Dier (Tottenham Hotspur), Jordan Henderson (FC Liverpool), Jesse Lingard (Manchester United), Jake Livermore (West Bromwich Albion), Alex Oxlade-Chamberlain (Arsenal Londýn), Raheem Sterling (Manchester City)



útočníci: Jermain Defoe (AFC Bournemouth), Harry Kane (Tottenham Hotspur), Marcus Rashford (Manchester United), Daniel Sturridge (FC Liverpool), Jamie Vardy (Leicester City), Danny Welbeck (Arsenal Londýn)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 24. augusta (TASR) - Dvaja úplní nováčikovia sa dostali do nominácie trénera anglickej futbalovej reprezentácie Garetha Southgatea na blížiace sa duely kvalifikácie MS 2018 s Maltou (piatok 1. septembra o 20.45, Ta'Qali) a Slovenskom (pondelok 4. septembra o 20.45, Wembley). Šancu pripísať si prvý štart v drese Albiónu budú mať obranca Harry Maguire (Leicester City) a stredopoliar Nathaniel Chalobah (Watford). Brankár Jordan Pickford (FC Everton) už v užšom kádri figuroval, pravda, za A-tím ešte neodchytal ani minútu.Southgate na septembrové súboje povolal až 28 hráčov. Pre zranenie chýba v nominácii Adam Lallana, autor jediného gólu do siete Slovenska v prvom súboji tohto kvalifikačného cyklu, v ktorom Angličania zvíťazili v Trnave 1:0. Vo Wembley sa už nepredstaví ani útočník Wayne Rooney, ktorý sa rozhodol ukončiť bohatú reprezentačnú kariéru. Rekordér v počte štartov za "Albión" medzi hráčmi v poli odohral v najcennejšom drese 119 zápasov, v ktorých strelil rekordných 53 gólov.uviedol Southgate.Nováčika Maguirea sledoval lodivod Albiónu ešte ako hráča Hullu City.poznamenal Southgate.Anglicko je na čele tabuľky F-skupiny so 14 bodmi, Slováci sú v dvojbodovom závese druhí. Malte s nulou na konte patrí posledná priečka v tabuľke.Ta'QaliMalta - AnglickoVilniusLitva - ŠkótskoTrnavaSLOVENSKO - SlovinskoĽubľanaSlovinsko - LitvaGlasgowŠkótsko - MaltaWembleyAnglicko - SLOVENSKO1. Anglicko 6 4 2 0 10:2 142. SLOVENSKO 6 4 0 2 12:4 123. Slovinsko 6 3 2 1 6:3 114. Škótsko 6 2 2 2 9:10 85. Litva 6 1 2 3 6:11 56. Malta 6 0 0 6 2:15 0