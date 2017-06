Angličania vyhrali titul majstrov sveta hráčov do 20 rokov

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Výsledky:



finále:



Venezuela - Anglicko 0:1 (0:1)



Gól: 35. Calwert-Lewin



o 3. miesto:



Uruguaj - Taliansko 0:0, 1:4 v rozstrele z 11 m

Suwon 11. júna (TASR) - Titul futbalových majstrov sveta hráčov do 20 rokov vybojovali Angličania. Vo finále v juhokórejskom Suwone zdolali Venezuelu 1:0 vďaka presnému zásahu Dominica Calverta-Lewina, ktorý v 35. minúte na dvakrát prekonal brankára Wuilkera Farineza. Venezuelčania nevyužili príležitosť poslať zápas aspoň do predĺženia, keď v 74. minúte Adalberto Penaranda nepremenil pokutový kop. Jeho pokus do stredu bránky zneškodnil brankár Frederick Woodman.Futbalisti Talianska si vybojovali bronzové medaily. V súboji o tretie miesto zdolali Uruguaj 4:1 po rozstrele zo značky pokutového kopu. V riadnom hracom čase a aj po predĺžení sa zápas skončil 0:0.