Anglická futbalová asociácia obvinila tohto futbalistu zo stávkovania

Joey Barton Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 23. decembra (TASR) - Hráča FC Burnley Joeyho Bartona obvinila Anglická futbalová asociácia (FA) zo stávkovania na zápasy a súťaže.Podľa FA vykonal Barton počas viac ako desiatich rokov 1260 stávok. Tridsaťštyriročného stredopoliara predčasne prepustili v novembri z Glasgowu Rangers po incidente so spoluhráčom a trénerom počas tréningu. Okrem toho si vyslúžil od Škótskej futbalovej asociácie jednozápasový trest za stávkovanie, ktorý sa mu preniesol do anglickej ligy.Barton môže zareagovať na obvinenie FA do 5. januára. Informovala o tom agentúra AP.