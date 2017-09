SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 28. septembra (WebNoviny.sk) - Anglická indierocková kapela Arctic Monkeys začala nahrávať šiesty štúdiový album. V rozhovore pre motoristický portál For the Ride to prezradil basgitarista formácie Nick O’Malley s tým, že s prácou na nahrávke začali tento mesiac na tajnom mieste.Ako tiež prezradil, novinka by sa mala dostať na trh v priebehu budúceho roka. "Ak dovtedy nevyjde, budeme mať problémy," vyjadril sa s humorom.Kapela Arctic Monkeys vznikla v roku 2002 a v súčasnosti ju okrem spomínaného Nicka O'Malleyho tvoria aj Alex Turner (spev, gitara), Jamie Cook (gitara) a Matt Helders (bicie). Debutový album Whatever People Say I Am, That's What I'm Not vydali v roku 2006.Po ňom nasledovali štúdiovky Favourite Worst Nightmare (2007), Humbug (2009), Suck It And See (2011) a AM (2013), pričom so všetkými piatimi sa im podarilo dobyť UK Chart. Na konte majú sedem BRIT Awards, jednu Ivor Novello Award a dvadsať NME Awards.style="text-decoration: underline">Anglická kapela Arctic Monkeys začali nahrávať nový album © SITA Všetky práva vyhradené.