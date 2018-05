Anglická nominácia na MS bez Harta a Wilsherea, píše The Guardian

Anglický brankár Joe Hart preskakuje Taliana Maria Balotelliho. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 15. mája (TASR) - V nominácii anglickej futbalovej reprezentácie na MS v Rusku údajne nebudú figurovať brankár Joe Hart a stredopoliar Jack Wilshere. Informáciu priniesol denník The Guardian.Dvadsaťšesťročný Wilshere má za sebou sezónu pretkanú zdravotnými problémami, ktoré mu dovolili nastúpiť len v dvanástich zápasoch Premier League v drese Arsenalu Londýn.Namiesto Harta, ktorý za West Ham United odchytal v sezóne 2017/18 len päť duelov, by mali do Ruska cestovať Jordan Pickford a Jack Butland. Hart je 75-násobný reprezentant Albiónu, v osemfinále EURO 2016 proti Islandu však vyrobil hrubú chybu, ktorá viedla ku gólu a vypadnutiu jeho tímu.Tréner anglickej reprezentácie Gareth Southgate oznámi 23-člennú nomináciu na šampionát v priebehu stredy.