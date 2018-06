Anglicko na úvod víťazne vďaka Kaneovi: Je krásne rozhodnúť

Anglický kapitán Harry Kane v akcii v zápase MS s Tuniskom. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Volgograd 19. júna (TASR) - Po skvelom začiatku prišlo bolenie brucha, ale všetko spasil v záverečných sekundách ako správny kapitán Harry Kane. Futbalisti Anglicka vybojovali v pondelok veľmi cenný triumf nad Tuniskom 2:1 v súboji G-skupiny na MS, keď hlavou v 90.+1 minúte rozhodol dvojgólový Muž zápasu Kane.Favorit dostal afrického outsidera od prvých sekúnd pod veľký tlak a vytváral si v prvom polčase veľa šancí. Premenil ale iba jedinú, keď si kanonier Tottenhamu Hotspur v 11. minúte po "ľahkej" dorážke otvoril účet na veľkých turnajoch.hodnotil podľa agentúry AP súboj tréner víťazov Gareth Southgate, ktorý dodal:Hrdinom večera bol 24-ročný Kane, ktorý dal za v najcennejšom drese 15 gólov.citoval ho portál BBC. Hoci v druhom polčase Angličanom chýbalo viac kreativity či momentu prekvapenia, skvelým výberom miesta preukázal Kane v záverečných sekundách inštinkt "zabijaka".vyjadril sa Kane v reakcii na to, že jeho samého v tuniskej šestnástke dvakrát zhodil súper na zem klasickým zápasníckym spôsobom, no kolumbijský rozhodca mlčal. Na druhej strane Tunisko ešte v prvom polčase vyrovnalo po penalte, ktorú úderom lakťa do tváre súpera zbytočne "vyrobil" Kyle Walker, pričom ju odobril aj VAR.vyjadril sa k situácii Walker.Aj kouč Tuniska Nabil Maaloul ocenil Kanea:Angličania sa najbližšie stretnú v nedeľu 24. júna v Nižnom Novgorode (14.00 SELČ) s Panamou, ktorá v pondelok prehrala s Belgickom 0:3. Tunisko sa už o deň skôr na štadióne moskovského Spartaka (14.00) predstaví proti Belgicku.