Anglickú sezónu odštartuje londýnske derby v Community Shielde

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP/Jon Super Foto: TASR/AP/Jon Super

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 4. augusta (TASR) - Futbalovú sezónu v Anglicku odštartuje v nedeľu zápas Community Shield. Každoročne sa v ňom stretávajú úradujúci anglický majster s víťazom Pohára FA. Po dvoch rokoch na seba vo Wembley narazia v londýnskom derby Arsenal a Chelsea.V roku 2015 získal tréner Arsenalu Arsene Wenger prvé víťazstvo v tejto súťaži nad Chelsea, ktorú vtedy viedol José Mourinho. "Kanonieri" triumfovali 1:0 gólom Alexa Oxladea-Chamberlaina. Francúzsky kormidelník bude tentokrát stáť proti Antoniovi Contemu, s ktorým má bilanciu tri zápasy, dve výhry a jednu prehru. Túto štatistiku by rád zvýšil vo svoj prospech.povedal Wenger.K pätnástemu triumfu Arsenalu v Superpohári by mal Wengerovi pomôcť kompletný káder, zranený je iba Francis Coquelin.dodal.Trénerovi Chelsea Contemu bude v nedeľu chýbať belgický legionár Eden Hazard, ktorý sa zotavuje zo zlomeniny členka. Je pravdepodobné, že do zápasu nezasiahne ani nová posila "modrých" Morata.vyhlásil Conte. Obaja súperi sa stretli už minulý mesiac v príprave na sústredení v Ázii, Chelsea triumfovala v Pekingu hladko 3:0.povedal kapitán Chelsea Gary Cahill a dodal:Zaujímavá je štatistika tímov, ktoré v jednej sezóne vyhrali zápas Community Shield a zároveň získali titul v Premier League. V roku 2010 to dokázal Manchester United, odvtedy sa to nepodarilo žiadnemu klubu. Manchester je aj vlaňajší držiteľ trofeje, nad Leicesterom zvíťazil 2:1, víťazný gól zaznamenal Zlatan Ibrahimovič.Anglická futbalová asociácia (FA) očakáva zisk zo zápasu vo výške približne 1,25 milióna libier (1,42 mil. eur). Ten poputuje na konto obetí požiaru londýnskeho obytného domu Grenfell Tower. V júni pri ňom zahynulo najmenej 79 ľudí a ďalší stratili strechu nad hlavou. Tento zápas je každoročne príležitosťou pre FA získať peniaze pre rôzne charitatívne akcie a nadácie. "Vzdávame hold našim mestským pohotovostným službám, ktoré preukázali obrovskú odvahu a statočnosť. V nedeľu 6. augusta hráme pre obete a hrdinov tejto strašnej tragédie," povedal výkonný riaditeľ Arsenalu Ivan Gazidis.Pôvodný začiatok duelu bol naplánovaný na 17.00 h, ale oba tímy napokon súhlasili so zmenou na 15.00. Dôvodom je finále ženského EURO, ktoré sa začína o 17.00. Anglickí fanúšikovia verili, že sa v ňom predstaví ich národný tím, ten však nezvládol semifinálovú bitku s Holandskom.