Anglický Superpohár vyhral Arsenal, v rozstrele zdolal Chelsea 4:1

Futbalisti Arsenalu Londýn pózujä s trofejou po víťazstve v zápase Community Shield proti Chelsea Londýn 6. augusta 2017 v Londýne. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

sumár - Community Shield (Wembley):



Arsenal Londýn - Chelsea Londýn 1:1 (0:0), 4:1 v rozstrele z 11 m

Góly: 82. Kolašinac - 46. Moses. Rozstrel z 11 m: Cahill - 0:1, Walcott - 1:1, Monreal - 2:1, Courtois - nedal, Morata - nedal, Oxlade-Chamberlain - 3:1, Giroud - 4:1. Rozhodoval: Madley, ŽK: Bellerin - Azpilicueta, Alonso, Willian, ČK: 80. Pedro (Chelsea)



Arsenal: Čech - Holding, Mertesacker (33. Kolašinac), Monreal - Bellerin, Elneny, Xhaka, Oxlade-Chamberlain - Welbeck (88. Nelson), Iwobi (67. Walcott) - Lacazette (66. Giroud)



Chelsea: Courtois - Azpilicueta, Luiz, Cahill - Moses, Fabregas, Kante, Alonso (79. Rüdiger) - Willian (81. Musonda), Pedro - Batshuayi (74. Morata)



Prehľad víťazov Community Shield od r. 2000:



2000 Chelsea Londýn

2001 FC Liverpool

2002 Arsenal Londýn



2003 Manchester United

2004 Arsenal Londýn

2005 Chelsea Londýn



2006 FC Liverpool

2007 Manchester United

2008 Manchester United



2009 Chelsea Londýn

2010 Manchester United

2011 Manchester United



2012 Manchester City

2013 Manchester United

2014 Arsenal Londýn



2015 Arsenal Londýn

2016 Manchester United

2017 Arsenal Londýn



Zoznam najčastejších držiteľov Community Shield:



21 Manchester United

15 FC Liverpool, Arsenal Londýn

9 FC Everton

7 Tottenham Hotspur

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 6. augusta (TASR) - Víťazom nedeľňajšieho zápasu Community Shield sa stali futbalisti Arsenalu, ktorí v londýnskom derby zdolali Chelsea 4:1 v jedenástkovom rozstrele.Duel vo vypredanom Wembley sa v riadnom hracom čase skončil 1:1, úradujúceho anglického majstra poslal do vedenia 46. minúte Victor Moses, v 82. minúte Arsenal vyrovnal zásluhou Seada Kolašinaca.Arsenal získal tradičnú trofej pätnástykrát v klubovej histórii a dotiahol sa na FC Liverpool. Rekordným 21-násobným držiteľom trofeje je Manchester United.Arsenal vstúpil do zápasu lepšie a mohol sa ujať vedenia, v 7. minúte však Lacazette po dobrej práci Iwobiho nenamieril medzi tri žrde. Francúzsky útočník "kanonierov" hýril aktivitou a blízko ku gólu bol v 23. minúte, keď jeho strelu spoza šestnástky zastavila ľavá žrď Courtoisovej brány. Chelsea mohla potrestať chybu v rozohrávke súpera, ale pred Batshuayiom zasiahol Čech pohotovým sklzom.udreli v 46. minúte. Xhaka po rohu neodkopol loptu do bezpečia a Moses ju sám pred Čechom napálil do siete - 0:1. V 59. minúte chcel Elneny prekvapiť Courtoisa z ostrého uhla, ale belgický brankár podržal svoj tím rovnako ako pri ďalekonosnom pokuse Xhaku. V 80. minúte Pedro fauloval zozadu prenikajúceho Elnenyho a rozhodca mu ukázal červenú kartu. Arsenal už o pár desiatok sekúnd využil prevahu v poli, Xhakaloptu na hlavu Kolašinaca a ten nedal Courtoisovi šancu - 1:1. V nadstavenom čase mohol rozhodnúť Morata, ale jeho hlavičke chýbala presnosť. V jedenástkovej lotérii zaváhali Morata i Courtois na strane Chelsea, kvarteto exekútorov Arsenalu malo presnú mušku.