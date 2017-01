Angola oznámila prvé dva prípady ziky, kmeň vírusu je však nejasný

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Luanda 12. januára (TASR) - Angola oznámila výskyt prvých dvoch prípadov vírusu zika, nie je však jasné, či ide o rovnaký kmeň, ktorý sa šíri na americkom kontinente.Portugalská tlačová agentúra Lusa v stredu uviedla, že v jednom prípade išlo o francúzskeho občana. Druhý prípad sa objavil v meste Viana v metropolitnej provincii. Oba prípad sa vyskytli v uplynulých týždňoch.Z africkej pevniny nebol doteraz hlásený žiaden prípad vírusu zika toho kmeňa, ktorý vyvolal epidémiu v Brazílii a ďalších amerických štátoch, hoci Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v máji uviedla, že tento kmeň nakazil ľudí na Kapverdských ostrovoch ležiacich pri západnom pobreží Afriky.Potvrdenie tohto kmeňa v Afrike by bolo dôvodom na obavy, keďže mnohé krajiny vrátane Angoly tam majú veľmi nedostatočnú zdravotnícku infraštruktúru. Hoci sa táto krajina poťahuje s Nigériou o titul najväčšieho producenta ropy v Afrike, patrí medzi najchudobnejšie krajiny sveta.Táto bývalá portugalská kolónia čelila vlani najhoršej epidémii žltej zimnice za desaťročia a nedávno zasa bojovala s prepuknutím smrtiacej cholery.Ziku prenášajú primárne komáre. WHO v novembri zrušila medzinárodnú zdravotnú pohotovosť, ktorú v súvislosti s vírusom zika vyhlásila pred niekoľkými mesiacmi, s odôvodnením, že vírus