Ani nová registračná daň Slovákov od kúpy jazdených áut neodrádza

Bratislava 28. júla (OTS) - Nový zákon o registračnej dani, ktorý vstúpil do platnosti začiatkom tohto roka, sa trhu s jazdenými vozidlami výrazne nedotkol. Práve naopak. Za prvý polrok 2017 sa ich predalo v Auto Palace viac než minulý rok za rovnaké obdobie. Týka sa to aj jazdeniek s vyšším výkonom, za ktoré noví majitelia po novom musia zaplatiť oveľa vyššiu daň. Vyplýva to z aktuálnych výsledkov predaja slovenskej dcéry spoločnosti Auto Palace Group za prvý polrok 2017.” uvádza, konateľ spoločnosti Auto Palace, ktorá na Slovensku predáva vozidlá BMW, Mazda, MINI a Mitsubishi.Oproti minulému roku na cestách pribudlo najmä štýlových mestských áut značky MINI. „,” hovorí Klouda. Z predajných výsledkov spoločnosti Auto Palace vyplýva, že väčšej popularite sa teší nielen MINI, ale aj značka Mitsubishi.Napriek svetovému trendu kupovať vozidlá skôr prostredníctvom rôznych foriem financovania a popularite operatívneho leasingu, sa podľa posledných výsledkov predaja spoločnosti Auto Palace Bratislava, ktorá predáva najviac BMW a MINI z autorizovaných predajcov zdá, že Slováci sa vracajú aj ku kúpe vozidiel v hotovosti. „,” konkretizuje Karel Klouda.