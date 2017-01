Ani polovica štatutárov nie je pripravená na e-komunikáciu so štátom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 31. januára (TASR) - Na elektronickú komunikáciu so štátom je stále pripravená menej ako polovica (46,9 percenta) štatutárov právnických osôb. Vyše 71.000 osôb stále nemá elektronický doklad (35 percent), ďalších 18,3 percenta ho má, no nie je aktivovaný. Tvrdí to ministerstvo vnútra s tým, že je znepokojené.Rezort vyzýva ostatných, aby si čo najskôr vybavili elektronické občianske preukazy. Štátne inštitúcie budú totiž komunikovať so štatutármi právnických osôb zapísaných v obchodnom registri od prvého júla cez elektronické schránky, na čo je potrebné mať aktivovaný občiansky preukaz s čipom.uvádza ministerstvo vnútra. Výzvu nemožno podľa rezortu brať na ľahkú váhu.upozorňuje ministerstvo.Aktiváciu občianskeho preukazu si možno vybaviť na ktoromkoľvek oddelení dokladov. V pondelok, utorok a vo štvrtok sú otvorené od 8.00 h do 15.00 h, v stredu do 17.00 h, v piatok do 14.00 h. Pri prevzatí dokladu si treba nechať bezplatne vydať aj certifikáty potrebné k vytvoreniu zaručeného elektronického podpisu, ktorý možno využiť najmä pri množstve e-služieb poskytovaných štátom. Každý, kto požiada o elektronický podpis, dostane bezplatne čítačku.uvádza ministerstvo.Do elektronickej schránky sa možno prihlásiť cez portál www.slovensko.sk. Má slúžiť na doručovanie úradných dokumentov a správ z jednotlivých úradov. Nová forma komunikácie medzi orgánmi verejnej moci a podnikateľmi bola zakotvená v zákone pred tromi rokmi.Pôvodný termín aktivácie elektronickej schránky bol stanovený do konca júla 2016. Tento termín bol predĺžený do konca roka 2016 a neskôr do polovice roka 2017. Termín by sa už v budúcnosti nemal predlžovať.