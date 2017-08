Ani ruka z roku 2009 nezatienila famóznu kariéru Thierryho Henryho

Francúzsky futbalový útočník Thierry Henry.



Les Ulis 17. augusta (TASR) - Bývalý futbalový útočník, kanonier londýnskeho Arsenalu a francúzskej reprezentácie Thierry Henry oslavuje vo štvrtok 40 rokov.Majster sveta 1998 a Európy 2000, víťaz Ligy majstrov 2009, najlepší strelec klubovej histórie Arsenalu ukončil aktívnu futbalovú kariéru 16. decembra 2014 vo veku 37 rokov. Dve desaťročia na najvyššej úrovni zabával fanúšikov svojím nenapodobiteľným štýlom strieľania gólov. Aktívne pôsobenie na zelených trávnikoch ukončil v drese amerického New Yorku Red Bulls v zámorskej Major League Soccer (MLS).povedal Henry pri rozlúčke s aktívnou kariérou pre agentúru Reuters.Budúci postrach futbalových obrancov a brankárov sa narodil 17. augusta 1977 vo francúzskom meste Les Ulis. Futbalovo rástol v miestnych amatérskych či poloprofesionálnych kluboch. Príchod do veľkého futbalu nenechal na seba dlho čakať. Už v roku 1992 sa stal hráčom AS Monaco, kde v tom čase koučoval jeho osudový tréner Arsene Wenger.Výkony mladého rýchlonohého útočníka upútali pozornosť aj vtedajšieho trénera francúzskej reprezentácie Aimého Jacqueta. Ten ho povolal v roku 1998 na majstrovstvá sveta na domácej pôde. Henry bol s troma gólmi najlepším strelcom Francúzska, a aj vďaka nemu sa "Le Bleus" stali majstrami sveta, keď vo finále, v ktorom však Henry nehral, zdolali Brazíliu. O dva roky neskôr francúzska reprezentácia triumfovala aj na majstrovstvách Európy v Holandsku a Belgicku, na ktorých Henry trikrát skóroval a opäť bol najlepším strelcom tímu. V drese "Le Bleus" strelil v 123 zápasoch 51 gólov.V roku 1999 prestúpil do talianskeho Juventusu Turín. V "starej dáme" sa mu na poste krídelného útočníka nie veľmi darilo a po polročnej anabáze prestúpil do anglického Arsenalu.Príchod do tímu, ktorý už v tom čase viedol Wenger, rozžiaril nielen tváre fanúšikov Arsenalu, ale aj kariéru Henryho. Wenger ho prerobil na stredného útočníka a Henry sa na osem rokov (1999 - 2007) stal neodmysliteľnou súčasťou až ikonou londýnskych "kanonierov". Za Arsenal dal 228 gólov, dvakrát v sezónach 2001/2002 a 2003/2004 sa tešil z ligového titulu. V Arsenale sa mu však nepodarilo aj napriek jednej účasti (2005/2006) vo finále vyhrať Ligu majstrov.To, čo sa mu nepodarilo s londýnskym klubom, dosiahol po prestupe do FC Barcelona. Počas trojročného (2007 - 2010) pôsobenia v Katalánsku vyhral nielen španielsky titul, domáci Superpohár, Superpohár UEFA, ale nad hlavu v roku 2009 zodvihol aj "ušatú" trofej pre víťaza Ligy majstrov.Na prekvapenie mnohých podpísal v roku 2010 zmluvu s americkým New Yorkom Red Bulls, kde pôsobil do roku 2014 a v 122 zápasoch strelil 51 gólov.Osudový dres Arsenalu s číslom 14 si súťažne obliekol ešte raz. V roku 2012 v čase prestávky v MLS sa na Emirates Stadium vrátil na dvojmesačné hosťovanie, počas ktorého v siedmich stretnutiach dosiahol dva góly.Ako mnohým veľkým hráčom, ani Henrymu sa nevyhol kontroverzný moment kariéry. V roku 2009 v barážovom súboji o postup na majstrovstvá sveta do Juhoafrickej republiky s Írskom si pri spracovaní lopty pomohol rukou a následne prihral na gól, ktorý znamenal postup Francúzska. Rozhodca si jeho nepovolený spôsob hry nevšimol a gól uznal. Francúzsku sa však na MS nedarilo a vypadlo už v skupinovej fáze.V roku 2011 pri príležitosti 125. výročia vzniku Arsenalu odhalili pred domovským stánkom jeho sochu. V auguste 2016 sa niekdajší vynikajúci útočník stal asistentom hlavného trénera belgickej reprezentácie Roberta Martineza.