Ani takmer mesiac po voľbách nie je jasné, ako bude vyzerať brexit

Londýn 3. júla (TASR) - Aj takmer mesiac od predčasných volieb v Británii je ťažké predpovedať, ako bude vyzerať brexit. Víkendové články v britských novinách totiž signalizujú určitý "povolebný zmätok" v rámci vlády.Napríklad nedeľník Sunday Telegraph citoval nemenovaného predstaviteľa Downing Street, ktorý vraj povedal podnikateľom, aby sa pripravili na to, že premiérka Theresa Mayová v septembri odíde z rokovaní.Guardian zase napísal, že vláda si čoraz viac uvedomuje, že bude musieť pristúpiť na bolestivý kompromis medzi udržaním vstupu na európsky trh a politickou kontrolou.Guardian tiež uviedol, že Spojené kráľovstvo skúma aj možné členstvo v Európskom združení voľného obchodu.Podľa Financial Times (FT) delegácia z londýnskej finančnej štvrte City odcestuje tento týždeň do Bruselu s tajným návrhom na dohodu o poskytovaní finančných služieb z Londýna aj po brexite.James Chapman, bývalý poradca ministra pre brexit Davida Davisa, povedal BBC, že Mayovej "absolutistický" prístup k brexitu, najmä jej červená čiara v otázke Európskeho súdneho dvora, "brzdila" britských vyjednávačov. Bývalý minister pre brexit David Jones zase uviedol, že nedávne odchody niektorých predstaviteľov z vlády jej spôsobili "problémy", skonštatovali FT.Okrem toho, britský úrad pre dohľad nad finančným trhom FCA bol vylúčený z diskusií súvisiacich s brexitom. Povedal to jeho riaditeľ Andrew Bailey pre FT.Sunday Times zase napísali, že poisťovacia spoločnosť Chubb zvažuje premiestnenie väčšieho podielu svojej európskej divízie z Británie do írskeho Dublinu v rámci príprav na brexit.Holandský minister hospodárstva Henk Kamp pre noviny Volkskrant povedal, že 13 spoločností sa chce presťahovať do Holandska, alebo rozšíriť svoje pobočky v krajine v dôsledku brexitu.Finančná skupina Sumitomo Mitsui sa rozhodla zriadiť si bankovú divíziu a divíziu pre cenné papiere vo Frankfurte nad Mohanom.Združenie pre finančné trhy v Európe uverejnilo správu, v ktorej sa uvádza, že európske podniky nie sú pripravené na zmeny vo veľkoobchodnom bankovníctve po odchode Británie z Európskej únie.