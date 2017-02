Ani víťazstvo Le Penovej nebude znamenať odchod Francúzska z EÚ

Na archívnej snímke z 29. marca 2015 predsedníčka francúzskeho ultrapravicového Národného frontu (FN) a jedna z najobľúbenejších političiek Francúzska súčasnosti Marine Le Penová. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Paríž/New York 12. februára (TASR) - Nech sa skončia prezidentské voľby vo Francúzsku akokoľvek, nijako sa nezvýši pravdepodobnosť vystúpenia krajiny z eurozóny, tvrdí väčšina analytikov. Nič by na tom nezmenilo ani prípadné víťazstvo Marine Le Penovej, ktorá sa snaží o to, aby sa Francúzsko vzdalo spoločnej meny a vrátilo sa k franku.Šance kandidátky Národného frontu Marine Le Penovej, že vyhrá druhé kolo volieb, ktoré sa bude konať 7. mája, sú nízke. A aj keby sa jej to podarilo, je veľmi nepravdepodobné, že by získala väčšinu v júnových parlamentných voľbách, uviedli analytici popredných svetových bánk. Bez silnej podpory v parlamente by však mala len malú šancu na pretlačenie referenda o členstve krajiny v menovej únii, myslí si väčšina devízových stratégov a ekonómov.V súčasnosti však nie je možné úplne vylúčiť, že sa Le Penovej podarí vyhrať prezidentské voľby, aj keď je to nepravdepodobné. Jej prípadné víťazstvo by spôsobilo odlev kapitálu z Francúzska a periférnych štátov eurozóny, ako je napríklad Taliansko, uviedla vo svojej analýze Commerzbank.Euro počas uplynulého týždňa oslabilo voči doláru o 1,5 % z dôvodu narastajúcich politických obáv a banky, ako sú Crédit Agricole alebo Morgan Stanley, poradili svojim klientom predávať spoločnú európsku menu.