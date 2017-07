ANIMOFEST vznikol ako cena riaditeľky

Foto: ANIMOFEST Foto: ANIMOFEST

V rámci Animofestu 2017 sa tiež uskutočnili súťaže:

UAT GRAPHIC – pre študentov grafického dizajnu. Na prvom mieste sa umiestnil Patrik Maryniak

/ SSUŠAT / s témou informačný systém - "Metro" v Bratislave.

UAT PHOTO - pre študentov fotografického dizajnu. Prvé miesto ¬získal "Študentský život" od Martiny Klimentovej / SSUŠAT /.

UAT FASHION - pre študentov odevného dizajnu. Túto súťaž vyhral Marián Šinkovič / SSUŠAT /.

UAT FILM - pre študentov obrazovej a zvukovej tvorby - kamera, zvuk, strih. Zabodoval film "Adam" od študenta z Českej republiky Nikolasa Riga.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. júla (OTS) - Festival bol založený predovšetkým z dôvodu konfrontácie študentov (maturantov) školy SSUŠ animovanej tvorby so študentmi – stredoškolákmi ostatných škôl na Slovensku a vo svete.Tohtoročný festival Animofest 2017 prebehol úspešne. Festivalovou porotou bolo do súťaže vybraných 40 animovaných filmov a do súťažebolo vybraných 15 videofilmov študentov stredných umeleckých škôl.Animované filmy boli vytvorené rôznymi technikami, 2D, 3D animáciou, klasickou kreslenou, bábkovouanimáciou, pixiláciou, rotoskopingom, siluetovou animáciou a inými technikami.Práve študenti SSUŠ animovanej tvorby pracovali s unikátnou technológioue. Preto ich animácie boli pomerne realistické a presvedčivé. Hoci krátky, ale veľmi umelecky aj technologicky prepracovaný film "Don" od Samuela Puchovského vyhral prvé miesto. Je to tragikomický boj rytierika "Don Quijota" s obrom, ktorý sa v pointe zmení na veterné mlyny. Tvárová animácia obra bola animovaná pomocou morph targentov veľmi sugestívne. Táto stredoveká "groteska" je aj pekne ozvučená a animácia rytiera bola výborne prevedená pomocou spomínaného Motion Capture, pomocou ktorého sa vo svete robili všetky kultové filmy ako Avatar, Beowulf, King-Kong či trilógia pán Prsteňov.Druhé miesto získal bábkový film "Corrida" Márie Vidovich z ruského štátneho inštitútu pre kinematografiu pomenovanú podľa S.A. Gerasimova v Moskve. Film bol krásny animačne aj výtvarne a animácia - choreografia tanečných pohybov bábok bola vedená presne podľa podmanivej hudby.Na treťom mieste skončil poetický krátky animovaný film René od študenta SSUŠ animovanej tvorby Richarda Sebastiana Böhma o francúzskom umelcovi, ktorý maľuje v plenéri. Pokúša sa o "dokonalý" obraz, čo sa mu nedarí a zakaždým strhne plátno a začne odznovu. Tak nám pred očami mizne obraz Mona Líza od Leonarda da Vinciho, Výkrik od Edwarda Muncha až po Hviezdnu noc Vincenta Van Gogha.Maliar je bezradný. Napokon dostane "nápad". Pozeráme sa na spokojného Francúza. Vidíme biele plátno s podpisom "René" Film bol tiež realizovaný pomocou 3d modelovania v programe 3ds max. Pomerne jednoduchá a štylizovaná tráva, zneostrená hĺbkou ostrosti kamery a oblaky "namaľované" postprodukčne v programe Adobe After Effects.Pohybové riešenie maliara bolo tiež vytvorené pomocou Motion Capture alebo skrátene MoCap. Je určený na počítačovú animáciu a tvorbu 3D animovaných filmov. Herci sú oblečení v špeciálnych čiernych kostýmoch s reflexnými bodmi. Tie sú snímané kamerami a pohyb hercov je tak v reálnom čase prenášaný do virtuálnej animovanej 3D podoby. Tento spôsob ušetrí študentom školy mesiace prácnej počítačovej animácie, keďže pohyby, ktoré chcú preniesť do svojich filmov a záverečných prác, môžu sami hneď vymýšľať, uskutočňovať, či opravovať. Následne potom pracujú už s natočenými sekvenciami, dolaďujú detaily a môžu sa venovať post-produkcii. Vo svete je technológia Motion Capture využívaná aj pri tvorbe počítačových hier, ako napríklad Assasin´s Creed, Resident Evil, Grand Theft Auto alebo aj Guitar Hero.Festival bol nabitý invenciou a zručnosťou mladých tvorcov, čo okrem festivalovej poroty ocenilo aj obecenstvo a zástupcovia jednotlivých zahraničných ambasád.