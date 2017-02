Anita Soul pokrstila singel a videoklip

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Novinku pokrstil herec Juraj Kukura vodou a prepeličím perím.BRATISLAVA 17. februára (Webnoviny.sk) - Slovenská speváčka Anita Soul pokrstila vo štvrtok večer v jednom z bratislavských podnikov svoj nový videoklip k singlu Only God Can Judge Me.povedala v rozhovore pre agentúru SITA.O videoklip sa režijne postaral Michal Nemtuda.priblížila speváčka.Videoklip pokrstil Juraj Kukura vodou a prepeličím perím.priblížila Anita, ktorá sa s hercom pozná z divadla.prezradila speváčka.Anita Soul počas večera vystúpila so svojou kapelou a špeciálnymi hosťami, s ktorými zahrala niekoľko skladieb.vymenovala mladá tmavovláska. Nový album by chcela mladá interpretka podľa vlastných slov dokončiť do leta.