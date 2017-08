Ankara je nespokojná s ruským zákazom na dovoz paradajok

Ilustračná snímka Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ankara 11. augusta (TASR) - Ankara bude musieť prijať protiopatrenia, ak Moskva nezruší zákaz na dovoz paradajok z Turecka. Uviedol to tento týždeň turecký minister hospodárstva Nihat Zeybekci, ktorý tak reagoval na fakt, že napriek zlepšeniu vzťahov medzi Ruskom a Tureckom Rusi odmietajú opätovne otvoriť svoj trh tejto komodite. Navyše, ťažkosti majú Turci aj s vývozom niektorých ďalších komodít.povedal Zeybekci a dodal, že s cieľom tento tlak zmierniť Ankara prijme recipročné opatrenia.vyhlásil.Zeybekci zároveň uviedol, že dôležité budú rokovania s Ruskom, ktoré sa uskutočnia v tureckom Izmire v dňoch od 17. do 19. augusta. Podľa neho Turecko nemá, čo sa týka najbližšieho obdobia, veľké očakávania, už vzhľadom na viaceré vyjadrenia z ruskej strany. Chce však vedieť, ako to bude so zákazom dovozu paradajok a s ďalšími obmedzeniami týkajúcimi sa inej zeleniny, mäsa a mliečnych výrobkov v budúcnosti.Rusi už niekoľkokrát dali najavo, že nemienia obnoviť dovoz paradajok z Turecka. Naposledy sa začiatkom týždňa v tomto duchu vyjadril ruský minister pôdohospodárstva Alexander Tkačev. Podľa neho Rusko v poslednom období zaznamenalo rozvoj produkcie tejto komodity a Moskva preto neplánuje svoju politiku podpory domácich producentov meniť.povedal Tkačev pre ruské médiá.dodal. Ešte v júni minister povedal, že v tomto smere by sa nič nemalo meniť na najbližších niekoľko rokov.Ešte v roku 2015 patrilo Rusko ku kľúčovým trhom pre tureckých producentov paradajok. V novembri 2015 ale turecká stíhačka zostrelila blízko turecko-sýrskych hraníc ruské bojové lietadlo a vzťahy medzi Moskvou a Ankarou sa prudko zhoršili. Moskva uvalila na Turecko ekonomické sankcie, vrátane embarga na dovoz tureckých potravín. Neskôr sa situácia zlepšila a viaceré sankcie Rusi v ostatných mesiacoch zrušili.V marci zrušili zákaz na dovoz niektorých agroproduktov ako cibuľa, karfiol alebo brokolica. V máji ruská vláda rozhodla o zrušení sankcií na zamestnávanie tureckých pracovníkov a pôsobenie tureckých firiem na území Ruska. Pre pestovateľov paradajok a aj niektorých ďalších produktov sa ale nič nezmenilo.