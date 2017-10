ANKETA: Návštevníkom Veľkého Draždiaka chýbajú toalety, sprchy

Draždiak v bratislavskej Petržalke, ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 16. októbra (TASR) – Nedostatok verejných toaliet, elektrické vedenie ponad jazero, ale aj nekvalitný priestor na ležanie pri vode či chýbajúce sprchy a ďalší mobiliár, ako lavičky a smetné koše. To sú podľa miestnych obyvateľov a návštevníkov Veľkého Draždiaka v bratislavskej Petržalke najväčšie negatíva tohto voľnočasového prírodného areálu. Vyplýva to z verejnej ankety, do ktorej sa zapojilo vyše 1500 Bratislavčanov.uviedol pre TASR zástupca petržalského starostu Michal Radosa. V ankete sa tak verejnosť mohla vyjadriť k najväčším pozitívam, ale aj negatívam areálu.doplnil Radosa.Na druhej strane návštevníci oceňujú predovšetkým bezplatný prístup k jazeru, takže otázka prípadného oplotenia a uzavretia areálu nie je ani do budúcnosti podľa Radosu aktuálna. Taktiež vyzdvihujú prírodný charakter prostredia a tiež počet bufetov a reštaurácií.doplnil Radosa.O výsledkoch ankety už informoval vedenie mestskej časti, výstupy chce poslať aj miestnym poslancom.dodal Radosa.Mestská časť sa v súčasnosti pri Veľkom Draždiaku stará hlavne o čistotu. Osadila niekoľko smetných košov a lavičiek, prevádzkuje detské ihrisko, umožnila vznik a prevádzku workout cvičiska. Niektoré pozemky prenajala na prevádzkovanie bufetov a v lete hradí náklady na vodnú zdravotnú službu.